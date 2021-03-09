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Ждать уже не долго: когда в Украине снова потеплеет

9 марта, 15:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Перед выходными погода резко испортится – Украину накроют дожди и снег

Весенняя погода придет в Украину лишь в конце недели вместе с осадками. В ближайшие дни сильный мороз ночью будет сменятся несколькими градусами тепла днем.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В среду, 10 марта, сильно похолодает ночью, будет 5-7 градусов мороза, на востоке и севере – до -13. Днем всего 0-2 градуса тепла. В Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях мокрый снег. В Киеве 0-2 тепла днем и до -8 ночью и без осадков.

В четверг, 11 марта, ночной мороз будет такой же, как и в среду, а вот днем в западных областях уже потеплеет до 5-7 градусов. В остальных областях те же 0-2 тепла. Без осадков.

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В пятницу, 12 марта, температура воздуха и днем, и ночью без изменений. Но почти всю территорию Украина накроют осадки: в центре, Киеве и на севере – снег, на западе и юге – дожди и мокрый снег.

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В субботу, 13 марта, осадки будут в тех же областях. При этом днем везде будет плюсовая температура: на западе и юге – 5-7 тепла, в центре и на севере 4-6, на востоке от -1 до +1. Существенно потеплеет и ночью, всего от -1 до +1. В Киеве днем 4-6 тепла и мокрый снег.

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В воскресенье, 14 марта, существенно потеплеет на юге и западе страны – там 10-12 градусов. В житомирской и Винницкой областях до +8. В остальных регионах 4-6 тепла. На западе дожди. На севере – мокрый снег. В столице максимум +6 и сухо.

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погода синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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