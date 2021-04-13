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Ждать войны? Россия грозится защитить русскоязычных на Донбассе

13 апреля, 10:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия так защищает русскоязычных, что оставляет после себя тысячи убитых

Россия продолжит отстаивать интересы русскоязычного населения Донбасса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, пишут российским СМИ.

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В МИД РФ недовольны заявлениями в США, что Россия должна будет заплатить серьезную цену из-за обострения ситуации на Донбассе.

В ответ Рябков заявил, что Россия отстаивает на Донбассе интересы русскоязычного населения и продолжит это делать и дальше.

Отметим, что Россия в 2014-м пришла защищать русскоязычное население, разбомбив половину Донбасса, убив около 15 тысяч украинцев, в том числе и мирных жителей.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россию ждет высокая цена за обострение на Донбассе. Он отметил, что вблизи Украины наблюдается максимальная с 2014 года концентрация российских войск.

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В то же время в Кремле грубо ответили на предупреждение США по Донбассу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что в Москве не боятся угроз Вашингтона.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Донбасс мид рф Рябков русскоязычные
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