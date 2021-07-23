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"Ждем золото в Украине": Зеленский подбодрил украинских олимпийцев (видео)

23 июля 2021 16:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Благодаря олимпийцам сине-желтый флаг поднимали вверх в разных уголках планеты, а сегодня его увидели и в Токио

Зеленский дал напутствие олимпийцам. Коллаж "Сегодня"

Зеленский дал напутствие олимпийцам. Коллаж "Сегодня"

Сегодня в Токио состоялось открытие Олимпийских игр-2020. Президент Владимир Зеленский дал напутствие украинским олимпийцам и рассчитывает на достойные выступления, и золотые медали тоже можно смело привозить.

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Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, благодаря олимпийцам сине-желтый флаг поднимали вверх в разных уголках планеты под слова из гимна "Ще не вмерла України…".

"Это видели Барселона, Атланта, Афины, Сидней, Пекин, Лондон, Сочи, Рио-де-Жанейро, Пхёнчхан. Верю, что скоро это увидит и Токио. И хотя эта Олимпиада состоится при пустых трибунах, она не будет иметь пустых сердец. Ведь сердца всех украинцев будут полны поддержкой и верой в ваши победы. Верю, что вы подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы – это эмоции от победы, гордость быть украинцем… Мы в вас верим, мы за вас болеем и ждем золото в Украине", – сказал Зеленский.

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Фото: коллаж "Сегодня"

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Как сообщали новости "Сегодня", для Украины Олимпиада торжественно стартовала! Флаги государств-участниц на церемонии открытия Игр-2020 в Токио впервые несли по двое представителей от каждой страны. В украинской команде эту миссию выполнили олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Все подробности в спецтеме Олимпиада-2020

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