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Желтую зону сократили, а число больных только растет: все о COVID-19 в Украине

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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18 февраля, 09:37
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В стране зафиксировали более 34 тыс. новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни за сутки
В Украине растет количество COVID-больных / Коллаж "Сегодня"
В Украине растет количество COVID-больных / Коллаж "Сегодня"

В Украине снова растет количество COVID-больных, а желтую зону адаптивного карантина сократили. Также в стране появятся новые лекарства от ковида, однако пока неизвестно, когда именно препарат привезут в Украину.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о ситуации с COVID-19 в стране.

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Статистика коронавируса

За сутки, 17 февраля, в Украине зафиксировали 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них – 2879 у детей, а 870 у медработников.

Также за прошлые сутки:

  • госпитализировали – 3323 человека;
  • летальных исходов – 282;
  • вылечились – 29 254 человек.

"Желтых" стало меньше

В Украине обновили карантинные зоны на фоне распространения коронавируса.

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Желтая:

  • Полтавская область,
  • Черновицкая область.

Красная:

  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область.

Все остальные области в оранжевой зоне противоэпидемических ограничений.

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Почти 90% случаев инфицирования COVID-19 вызваны штаммом омикрон

Как выяснили ученые ИМБГ, во всех 11 регионах доминирует омикрон. Этот штамм детектировал в 83 образцах (89,3%). В Украине, судя по исследуемой выборке, присутствуют все ныне известные варианты омикрона: BA.1 и BA.2 обнаружено в семи регионах, BA.1.1 — в восьми, вариант BA.3 — в одном регионе.

В то же время в 10 образцах ученые детектировали дельта-штамм. Это индийский штамм (B.1.617.2) и его варианты, в частности AY.43, AY.4, которые признаны опасными. В остальных образцах с дельтой — т. н. вариант "русская дельта" (AY. 122).

Новые лекарства от COVID-19

В Украине начнут использовать еще одно лекарство для амбулаторного лечения COVID-19 – "Паксловид". Препарат уже допущен к экстренному медицинскому применению после проведения необходимой экспертизы.

Как известно, Украина подписала контракт с производителем препарата "Паксловид" – компанией Pfizer. Теперь Минздрав ожидает поставок 300 тысяч курсов "Паксловида". В настоящее время согласовывается график его поставок.

Как лечить омикрон при легких симптомах

В случае отсутствия симптомов через 5 дней человек может выходить из самоизоляции, не делая повторный тест.

Если же респираторные симптомы сохраняются, больной должен продолжать самоизоляцию до их окончательного исчезновения. Однако наличие симптомов ОРВИ не вызывает необходимости употреблять какие-то препараты, отмечает врач.

"При легком течении ковида никакие препараты принимать не нужно! Можно принимать витамины группы С и Д, микроэлементы, такие как цинк, а также обязательно пить в день 2,5-3-3,5 литра жидкости – вот это все, что нужно!" – подчеркнула пульмонолог Инна Жук.

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