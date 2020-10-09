"Красные" Сумы и "оранжевый" Киев: в Украине обновили зоны карантина (карта)

В Украине обновили зоны карантина. Теперь "красными" стали город Канев Черкасской области и Сумы. Такое решение приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 9 октября.

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Об этом рассказал министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевую зону" попали такие города: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Полтава, Одесса, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.

Также туда отнесли часть Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей.

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В "желтой зоне" оказались города Херсон, Запорожье, Белая Церковь, Могилев-Подольский, Кривой Рог, Мариуполь, Торецк, Мукачево, Хуст, Чоп, Бердянск, Енергодар, Калуш, Коломыя, Бровары, Трускавец, Кременчук, Шостка, Изюм и Новая Каховка.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

Кроме того, недавно Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине.

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