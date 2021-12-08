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Желтых больше всего! Минздрав обновил карантинные зоны – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 10:32
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При этом в стране осталась только одна оранжевая зона
В Украине постепенно ослабляют карантин.
В Украине постепенно ослабляют карантин. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По состоянию на 8 декабря, красных карантинных зон гораздо меньше, чем желтых.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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По сравнению с предыдущими сутками, ситуация осталась почти без изменений, только Полтавская область перешла из оранжевой в желтую зону.

Карантинные зоны 8 декабря

Красная

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область.

Оранжевая

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  • Донецкая область

Желтая

  • г. Киев
  • Днепропетровская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черновицкая область.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировали 9 371 новых случаев COVID-19, что на 716 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализировано – 2 998 человек;
  • летальных исходов – 450;
  • поправилось – 26 804 человека.

Красная зона уменьшилась

С 7 декабря красный уровень эпидемической опасности отменен на территории:

  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Ивано-Франковской,
  • Луганской,
  • Львовской,
  • Одесской,
  • Ровенской,
  • Херсонской области,
  • города Киева.

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