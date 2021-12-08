Желтых больше всего! Минздрав обновил карантинные зоны – список

При этом в стране осталась только одна оранжевая зона

В Украине постепенно ослабляют карантин. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По состоянию на 8 декабря, красных карантинных зон гораздо меньше, чем желтых.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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По сравнению с предыдущими сутками, ситуация осталась почти без изменений, только Полтавская область перешла из оранжевой в желтую зону.

Карантинные зоны 8 декабря

Красная

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Николаевская область

Сумская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область.

Оранжевая

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Донецкая область

Желтая

г. Киев

Днепропетровская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Луганская область

Львовская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Черновицкая область.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировали 9 371 новых случаев COVID-19, что на 716 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Также за минувшие сутки:

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госпитализировано – 2 998 человек;

летальных исходов – 450;

поправилось – 26 804 человека.

Красная зона уменьшилась

С 7 декабря красный уровень эпидемической опасности отменен на территории:

Донецкой,

Днепропетровской,

Ивано-Франковской,

Луганской,

Львовской,

Одесской,

Ровенской,

Херсонской области,

города Киева.

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