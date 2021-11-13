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"Желтых" стало больше: в какой области ситуация с COVID-показателями улучшилась

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
13 ноября, 10:08
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В красной зоне адаптивного карантина в Украине по-прежнему остаются 18 регионов
Минздрав обновил карантинные зоны
Минздрав обновил карантинные зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине обновили карантинные зоны. По данным Минздрава, в желтую зону вернулась Тернопольская область.

Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Тернопольская область до этого находилась на оранжевом уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.

Какие области находятся в желтой зоне

  • Закарпатская область
  • Тернопольская область
  • Кировоградская область

Какие области находятся в оранжевой зоне

  • Харьковская область
  • Полтавская область
  • Черновицкая область
  • Винницкая область

Какие области находятся в красной зоне

  • Киев
  • Черкасская область
  • Херсонская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Днепропетровская область
  • Сумская область
  • Николаевская область
  • Ровенская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черниговская область
  • Львовская область
  • Волынская область

Коронавирус в Украине

За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 1622, медработников – 436).

За прошлые сутки госпитализировали 4564 человека, кроме этого, зафиксировали 695 летальных случаев. Выздоровели 25 415 человек.

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За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 203 149 человек;
  • выздоровели – 2 620 094 человека;
  • летальных исходов – 76 302;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 189 223.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

Ранее мы писали:

  • За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
  • В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
  • В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок.

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