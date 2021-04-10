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Желтых стало больше: в Украине обновили зоны карантина

10 апреля, 12:30

Виктория Барановская Виктория Барановская

Ивано-Франковская область вышла из красной

В субботу, 10 апреля, Минздрав обновил перечень регионов по зонам карантина. Как и прогнозировали в министерстве, Ивано-Франковская область вышла из красной зоны.

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Об этом сообщает Минздрав.

Так, по состоянию на 10 апреля в красной зоне находятся Киев и 11 областей:

  • Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В Киевской области местные власти приняли решение из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, продлить карантинные ограничения еще на две недели – до 23 апреля. Там продолжают действовать все карантинные ограничения, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

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В оранжевой зоне карантина находятся:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Черкасская область.

В Минздраве прогнозируют, что в среднем выход из красной зоны к показателям желтой у регионов занимает 3-4 недели. За последние сутки один из регионов смог это сделать – Ивано-Франковскую область отнесли к желтому уровню эпидбезопасности. Вторая область, которая традиционно находится в желтой – Херсонская.

Отметим, что по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в ближайшие дни Харьковская область может попасть в красную зону. Там ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Местная власть приняла решение ужесточить карантин с 10 апреля. Кроме того,в Харькове ужесточают карантин с 10 апреля. Детские сады, метро и общественный транспорт будут работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что в Харькове от последствий COVID-19 умер главврач больницы. Медик заболел COVID-19 в октябре прошлого года, а спустя два месяца впал в кому.

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карантин Минздрав Ивано-Франковская область красная зона локдаун
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