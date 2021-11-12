Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Мигранты Лукашенко 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Желтых" только две: в МОЗ обновили карантинные зоны Украины

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
12 ноября, 11:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Всего 5 регионов в оранжевой зоне адаптивного карантина в Украине
В Украине три зоны адаптивного карантина / Коллаж "Сегодня"
В Украине три зоны адаптивного карантина / Коллаж "Сегодня"

В Украине снова сократили желтую зону. Теперь там 2 области. В красной зоне адаптивного карантина всего 17 регионов.

Об этом сообщает МОЗ.

Реклама

Какие области находятся в красной зоне

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская.

Какие области находятся в оранжевой зоне

  • Винницкая,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Тернопольская,
  • Черновицкая.

Какие области находятся в желтой зоне

  • Закарпатская,
  • Кировоградская.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468

За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случая. Выздоровели 21 941 человек.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет

Подробнее
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦

12 ноября 1991. В Киев прибыл новый четырехпалубный теплоход «Тарас Шевченко», построенный в Германии по заказу Главречфлота Украины...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

146 626

заболело за неделю в Украине

-5%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

29.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять