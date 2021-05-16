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Желтый уровень опасности: синоптики предупредили украинцев о непогоде

16 мая, 15:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

17 мая погода ухудшится в южных и центральных областях, в Киеве и области прогнозируются грозы

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В понедельник, 17 мая, в Украине прогнозируют штормовое предупреждение, объявлен желтый уровень опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

17 мая погода ухудшится в южных и центральных областях. Днем возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

В Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют грозы, предупреждают о возможном шторме.

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Ранее известный народный синоптик Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом. По его словам, погода в начале июня будет теплой, в первой декаде начнутся частые дожди, сопровождаемые жарой.

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Также напомним, ранее "Сегодня" разобрались, как весенняя непогода повлияла на будущий урожай ягод и картофеля.

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