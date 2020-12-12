Желтый уровень опасности: украинцев предупредили о непогоде

До утра 13 декабря в южной части Украины ожидается туман.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На юге страны синоптики прогнозируют первый уровень опасности, желтый. Видимость ожидается до 200-500 м.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – говорится в сообщении.

Водителей призвали быть осторожными, отправляясь в дорогу и учитывать предупреждения синоптиков.

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Как сообщал сайт "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, какой ждать зимы. Процесс общего потепления для Украины продолжается, и ничто его не остановит, говорит синоптик.

Ранее мы писали, что украинцев ждет зимнее бабье лето – народный синоптик дал прогноз на декабрь.

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