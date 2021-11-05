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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Желтый уровень опасности: Украину накроет туман

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
5 ноября, 12:30
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Видимость составит 200-500 метров
В Украине будет сильный туман. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине будет сильный туман. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 6 ноября, на территории Украины ожидается густой туман. Видимость составит 200-500 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.

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Субботу будет с туманом

В ведомстве рассказали, что 6 ноября ночью и утром в южных и юго-восточных областях Украины ожидается туман, видимость 200-500 м.

Кроме того, продержится первый уровень опасности – желтый.

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Какая погода будет в ноябре?

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней.

В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.

Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

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В ноябре может выпасть первый снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Ранее мы писали:

  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

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