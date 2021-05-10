Жена Лещенко в Москве, Макаревич-"шовинист" и alyona alyona против дочки судьи. Главные скандалы выходных

Выходные выдались насыщенными на яркие события. Помимо всех споров вокруг 8-9 мая все обсуждали еще не одну тему. Сайт "Сегодня" собрал пять самых громких скандалов этих выходных.

Жена Лещенко в Москве развлекала россиян

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Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская дала запланированный концерт в Москве.

На скандальную ситуацию живо отреагировали украинцы. А сам Лещенко поездку своей жены в Москву не комментировал, только вот политики и блогеры требуют объяснений.

Facebook / Сергій Лещенко, Instagram / nastia.dj

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Например, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что "железнодорожника" Лещенко нужно выводить из набсовета государственной "Укрзализныци".

Ломаченко опубликовал видео с георгиевской лентой

В следующий скандал попал бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко, который поздравил своих подписчиков в Instagram с Днем победы.

Боксер опубликовал видео с нарезками из советских и российских военных фильмов, а еще в нем фигурировала георгиевская ленточка.

Василий Ломаченко с отцом и сыном / Фото: Instagram

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После видео, за которое Ломаченко светит срок, он посетил акцию "Бессмертный полк" со своим отцом и сыном.

Вскоре после этого, Василий Ломаченко покинул Украину, отправившись в США, где будет готовиться к поединку против японца Масаеси Накатани.

Усик поздравил с Днем победы в Сети

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик на своей странице в Instagram опубликовал то же фото, что и год назад.

И подписал его следующими словами:

"9 мая – победа. И победа это не моя и не ваша. А наших мужественных Дедов, Прадедов, Отцов, Сыновей. Нам нужно это помнить и чтить память героев. Всем мир"

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Макаревич после приезда в Украину попал в скандал

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич недавно попал в скандал, потому что оценил красоту Западной Украины, поделившись впечатлениями в соцсети.

Музыкант написал, что ожидал увидеть "захолустье", но в итоге был удивлен красотой городов Украины.

Но не все позитивно расценили его слова. Известный украинский и крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев обратил внимание, что в на первый взгляд лестных словах Макаревича прослеживается пренебрежительное отношение россиян к Украине.

alyona alyona потроллила дочку судьи

На днях в соцсетях разгорелся скандал из-за российского рэпера Басты и дочери киевской судьи. Анастасия Константинова (дочь судьи) защищала исполнителя, выложив в Сеть видео, в котором назвала украинцев дикарями и призвала смириться с оккупацией Россией Крыма.

В ролике Настя также призналась, что не любит украинскую музыку и даже оскорбила alyona alyona.

На это отреагировала и сама Алена. Рэперша сделала репост мема, в котором посмеялись над Константиновой.

Отметим, что сама горячая поклонница творчества российского рэпера Басты Анастасия Константинова позже извинилась за скандальные высказывания на своей Инстаграм-странице, возмутившие общественность.

Ранее мы писали, что в России "Слава Украине!" на День победы вызвала скандал. Украинский лозунг во время праздничного фейерверка в Тюмени вывел россиянку из себя.

Напомним, что День победы в России отметился и другим скандалом – во Владивостоке местная журналистка не дала договорить ветерану войны ради комментария чиновника.