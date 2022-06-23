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"Женщина в армии – это просто ужас". Арестович снова влип в скандал

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 июня, 20:29
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Советник главы ОП считает, что украинок постоянно пытаются сделать объектом сексуальных домогательств
Алексей Арестович попал в скандал из-за критики женщин в армии. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Арестович попал в скандал из-за критики женщин в армии. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович громко высказался об украинских женщинах в армии. По его словам, женский пол в войсках – это ужас. Он считает, что их постоянно пытаются сделать объектом сексуальных домогательств.

Об этом Арестович рассказал в эфире проекта "Исландия".

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"Женщина в армии — это просто ужас. Во-первых, тебя не считают за человека на самом деле. Во-вторых, это проблемы гигиенического характера. Потом тебя пытаются сделать объектом сексуальных домогательств. Это предвзятое отношение, которое тянется еще с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую Сечь", — сказал он.

Арестович угодил в громкий скандал из-за высказывания об ЛГБТ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал представителей ЛГБТ-сообщества "людьми с девиацией" или с "отклонениями" от нормального поведения. Из-за этого разгорелся настоящий скандал.

"Я в этом смысле консерватор. Другое дело, что я точно против их преследования. Я считаю, что в каждом нужно прежде всего видеть человека... Так что к ЛГБТ я отношусь нормально, а вот к пропаганде ЛГБТ – жестко. Потому что это пропаганда девиации, отклонения от нормы, имеющего конкретные негативные последствия для общества. Я – решительный противник. К представителям ЛГБТ я отношусь с сочувствием", - сказал Арестович.

В украинской общественной организации KyivPride прокомментировали заявление советника руководителя ОПУ.

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"Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным "русским миром" в Украине – вот это и есть девиация и отклонение от нормы. Мы против псевдонаучной пропаганды Арестовича", – говорится в сообщении.

Сообщество ЛГБТ призвало президента Владимира Зеленского и Офис президента уволить Алексея Арестовича с должности советника главы ОП. Активисты считают, что подобная риторика недопустима, если Украина стремится в Евросоюз.

Ранее мы сообщали, что Арестович обматерил страны, которые предлагают отдать украинские территории РФ .

Также напомним, что Арестович снова попал в скандал из-за заявления о войне на Донбассе.

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