Женское место силы – Девич-гора: сюда приезжают чтобы познать радости материнства

На Девич-горах раньше искали покровительства высших сил и варили зелья

Древнее место силы, Девич-гору в Триполье в Киевской области считают энергетическим феноменом. Женщины, которые долго не могут забеременеть, верят, что после ночевки тут познают радости материнства. Что же это за место такое, решили разведать корреспонденты новостей "Сегодня".

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Девич-гора расположена в междуречье: ее омывают воды трех рек – Стугны, Красной и Днепра. Туристы здесь – частые гости. Наталья Масленникова, опытная путешественница, в Триполье уже второй раз:

"Когда знаешь историю, ты будто погружаешься в то время. И тогда чувствуется эта энергетика".

Она рассказывает, как после поездки позвонила подругам и рассказала о путешествии:

"Сразу после поездки советовала, так как была в восторге от увиденного. От чувств, от впечатлений".

Историю Девич-горы в деталях описывают в музее неподалеку.

"В Украине таких названий более десяти. Это свидетельствует о том, было поклонение соответствующей богине и от этого произошло название этой горы", – объясняет Ирина Дмитренко, научный сотрудник музея.

На Девич-горе проводили религиозные обряды и готовили лекарства.

"Было найдено капище в виде круга. В таких кругах варили зелья для женщин. На этой горе было много трав лекарственных из которых варили эти зелья", – говорит краевед.

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Издавна мужчинам сюда подниматься запрещали. Чтобы энергетику не портили.

"Ходили женщины и просили у высших сил забеременеть, а беременные женщины просили высшие силы, чтобы родить здорового ребенка", – отмечает Алена Буховская, научный сотрудник музея.

В Украине на самом деле Девич-гор много, утверждают знатоки. На этих высотах всегда проводили особые обряды.

"Тут проходило почитание женских богинь. Это места силы. Это места, где, собственно, просили женских богинь о покровительстве. И вот эти Девич-горы очень распространены на территории Руси", – объясняет историк Александр Алферов

Девич-Гора имеет огромное влияние на людей: успокаивает, вдохновляет и заряжает. Это подтверждает и биоэнергетик Алла Чайковская:

"Само пребывание там, оно очень интересное. Ибо находясь там, ты чувствуешь какой-то прилив энергии. И даже есть такое впечатление, что ты пробыл там не три дня, а пятнадцать или двадцать".

Поэтому и впечатление от такого отдыха более долгоиграющие.

Напомним, и ранее новости "Сегодня" писали о местах силы в Украине и выясняли, куда поехать, чтобы восстановить внутреннюю гармонию. Как оказалось, энергетические центры находятся, как правило, в горах, на холмах или в точках слияния рек.

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