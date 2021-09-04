Жертв могло быть больше. Подробности смертельного ДТП с фурой во Львовской области (видео)

Жизни девочек, которые пострадали в этой аварии, сейчас спасают медики

Обе пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии. Фото: коллаж "Сегодня".

Во Львове спасают двух девочек, пострадавших в смертельной аварии с фурой в городе Рудки. В каком состоянии дети и другие подробности аварии узнавала корреспондент "Сегодня" Александра Стасышин.

В каком состоянии дети?

Девочки, 10-ти и 15-ти лет, получили многочисленные переломы и травмы, ведь оказались под завалами продуктового магазина, в который врезался грузовик. В тот день 10-летняя Таня вместе с папой возвращались с первого занятия по музыке. Сегодня девочка в реанимации, а ее отец погиб в ДТП.

Родная сестра девочки Елена с ужасом вспоминает день аварии.

"Увидела в фейсбуке сообщение, начала звонить к папе и к сестре, потому что они поехали в музыкальную школу, я не дозвонились ни к папе, ни к сестре. Позже мне перезвонила полиция", – рассказала она.

Вторая пострадавшая, 15-летняя Настя, тоже в тяжелом состоянии, но в сознании. В тот день девочка возвращалась с почты, рассказывает ее бабушка.

"Увидела большой грузовик, дальше – темнота. Очнулась уже в карете скорой помощи. Момента столкновения она не помнит, она даже не знает почему она в больнице", – рассказала нам Мария Гавел, бабушка пострадавшей.

Какие травмы получили дети?

Девушек еще вечером перевезли из районной больницы во Львов. Две бригады медиков оперировали их полночи, чтобы сохранить детям жизнь. В обоих черепно-мозговые травмы.

"Одна из множественными переломами костей таза и нижних конечностей и к сожалению проведена ампутации нижней конечности. Вторая девочка с обширной в поясничном отделе раной до 60 см", – рассказал нам Федор Осим, заместитель главного врача Львовской городской детской клинической больницы.

Жертв могло быть больше

Напомним, страшная авария в городе Рудки на Львовщине произошла накануне. Тогда водитель грузовика, который вез щебень, не справился с управлением, влетел в электропору, выехал на тротуар и протаранил магазин.

36-летний водитель фуры погиб на месте. Также погибли двое прохожих – 47-летний отец Тани, и его ровесница – медсестра местной больницы, которая возвращалась со смены.

По словам владелицы магазина, в который врезалась фура, жертв ДТП могло быть больше. Она и ее мать чудом уцелели, ведь женщина вышла из магазина на несколько минут, а вернулась в развалины.

"Я прихожу, здесь такая темнота дым, но мама жива, вышла сама. Это счастье от Бога, что он пустой ехал, наверное, потому снес бы полностью всю застройку", – рассказала Ульяна.

Причины ДТП

На какой скорости ехал грузовик со щебнем сейчас выясняют эксперты, но на месте аварии до сих пор видно тормозной путь машины.

Сейчас у полиции есть две версии:

у грузовика отказали тормоза. По словам очевидцев, водитель сигналил все время, как только въехал в город;

превышение скорости. Местные рассказывают, что здесь ежемесячно случаются аварии.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.