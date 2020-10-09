Жесткого локдауна не будет: какие ограничения хочет ввести Минздрав

Заведения общепита и учебные заведения будут работать по-новому

Несмотря на то, что Украина бьет рекорды по COVID-19, жесткого карантина в стране не будет, а сдерживать распространение коронавируса намерены различными ограничительными мерами.

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Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам главы Минздрава, на следующем заседании Кабинета министров будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них – ограничение работы определенных заведений и массовых мероприятий.

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", – заявил Степанов.

А замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшее время Минздрав предложит новые ограничения в постановление №641 о карантине, которые будут касаться:

продолжительности работы заведений общественного питания

новых подходов к проведению образовательных мероприятий

возможности начала дистанционного образования для определенных классов или на территориях с определенным уровнем эпидемической опасности.

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Напомним, на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 9 октября обновили зоны карантина в Украине. Теперь "красными" стали город Канев Черкасской области и Сумы. В "оранжевую зону" попали: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Полтава, Одесса, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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