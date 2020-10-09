Українська
$ 28,28
33,28
  1. Последние новости Украины

Жесткого локдауна не будет: какие ограничения хочет ввести Минздрав

9 октября, 23:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Заведения общепита и учебные заведения будут работать по-новому

Несмотря на то, что Украина бьет рекорды по COVID-19, жесткого карантина в стране не будет, а сдерживать распространение коронавируса намерены различными ограничительными мерами.

Реклама

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам главы Минздрава, на следующем заседании Кабинета министров будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них – ограничение работы определенных заведений и массовых мероприятий.

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", – заявил Степанов.

В тренде
Все страны-соседки Украины попали в "зеленый список". Хуже ситуация лишь в Молдове

А замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшее время Минздрав предложит новые ограничения в постановление №641 о карантине, которые будут касаться:

  • продолжительности работы заведений общественного питания
  • новых подходов к проведению образовательных мероприятий
  • возможности начала дистанционного образования для определенных классов или на территориях с определенным уровнем эпидемической опасности.
Реклама

Напомним, на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 9 октября обновили зоны карантина в Украине. Теперь "красными" стали город Канев Черкасской области и Сумы. В "оранжевую зону" попали: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Полтава, Одесса, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия карантин коронавирус пандемия Максим Степанов COVID-19 Виктор Ляшко локдаун

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Эксперт: Бомбардировщики США
Эксперт: Бомбардировщики США "закрыли" небо над Украиной для авиации РФУкраина
Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине
Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в УкраинеУкраина
В Украине могут ввести
В Украине могут ввести "карантин выходного дня": что это значитУкраина
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕС
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕСПолитика
В ВОЗ рассказали, где риск заразиться COVID-19 выше всего
В ВОЗ рассказали, где риск заразиться COVID-19 выше всегоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять