Выбрали жертву заранее и били ногами по голове: подробности жестокого нападения на журналиста в Киеве

После случившегося лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий осудил нападение и пообещал помочь найти виновных

Журналист Александр Кужельный после нападения чувствует себя удовлетворительно. Фото: Игорь Серов / Фото: Сегодня

В субботу, 14 августа, после массовых столкновений "Нацкорпуса" с полицией под стенами Офиса президента в Киеве неизвестные избили фотокорреспондента "Букв" Александра Кужельного. Ему нанесли жестокие удары по голове и ногам. Нападавшие остановились только в тот момент, когда подошли другие журналисты. Об этом пострадавший рассказал в интервью изданию, в котором работает.

К журналисту "присмотрелись" еще во время акции

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Еще в ходе митинга, по словам Кужельного, к нему подошел неизвестный в балаклаве. Мужчина спросил, что он здесь делает, и настоятельно "рекомендовал" уйти с акции протеста.

После этого журналист решил вести себя осторожнее. Кужельный планировал уйти с акции сразу же после ее окончания, чтобы не возникло проблем.

"Требовали удалить фотографии"

Уйти незамеченным фотокорреспонденту не удалось. Сразу после завершения акции Кужельного настигли уже несколько неизвестных.

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"Я не успел пройти и метров сто, меня позвали. Я вернулся, какой-то парень догнал меня. Он спросил, что я фотографировал, чтобы я удалил эти фотографии. Тогда подошли другие ребята, они окружили меня. Я пытался отойти, они за мной. Требовали, чтобы я достал телефон и удалил фотографии. Я сказал, что я журналист, пришел, чтобы вести съемку. Спросили, из какого издания, я показал "корочку". Но они не отстали, начали говорить, что я "левак". Я предложил им подойти к Андрею Билецкому, который подтвердит, что я журналист. Они не были согласны никуда идти. Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову, и я упал", - рассказал потерпевший.

К месту событий подошел и корреспондент "Сегодня", которому Кужельный также рассказал свою версию.

"Это какие-то ненормальные, которые считают, что я "антифа" (международное движение, крайне левые, которые выступают против всех, кого считают сторонниками фашистских взглядов. – Ред.), хотя я просто фотокорреспондент", – добавил журналист.

В результате инцидента фотокорреспондент получил многочисленные синяки, царапины, ссадины.

Альтернативная причина нападения

Перед тем как наброситься на журналиста, один из нападавших вспомнил об инциденте, произошедшем 21 июля под судом, где проходило заседание по делу белорусского анархиста Алексея Боленкова и российского неонациста Михаила Шаланкевича по прозвищу Ганс.

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"Когда это все начиналось, подтягивались еще ребята, и один из них воскликнул: "А, это тот, которому Ганс дал п****!" На фото видно, что этот же человек бьет меня ногой по голове", – добавил Кужельный.

Чем все закончилось

Во время его избиения начали подходить коллеги-журналисты и неизвестные отступили, говорит пострадавший. После этого Кужельный написал заявление в полицию и попросил правоохранителей вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать телесные повреждения.

Уже после случившегося к журналисту подошел Андрей Билецкий. Лидер "Нацкорпуса" осудил такое поведение неизвестных, а также пообещал приложить усилия, чтобы идентифицировать нападавших.

Аналогичное обещание Билецкий дал и сооснователю "Букв" Петру Терентьеву.

"После того как узнал, что это произошло, я набрал Андрея Билецкого. Андрей дал слово, что разберется, и сказал, что подошел к Саше и предлагал помощь. Те, кто нападал, – обычная шпана, у которых цель – лишь на кого-то нападать. До этого подобные молодые люди нападали на Жана Беленюка, который олимпийский чемпион по борьбе и прославил Украину. Таким действиям не место в цивилизованном мире", – заявил Терентьев.

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Также он сообщил, что пострадавший журналист до сих пор в полиции и состояние его здоровья, по словам врачей скорой медпомощи, удовлетворительное. Сам Кужельный говорит, что опухла рука – ею он прикрывался от многочисленных ударов, которые ему наносили ногами по голове.

Открыто уголовное дело

В данный момент правоохранители устанавливают личности нападавших, заявили в Печерском управлении полиции.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 ("Угроза или насилие в отношении журналиста") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление причастных лиц", – сообщает пресс-служба НП Киева.

Напомним, 14 августа под стенами Офиса президента в центре Киева произошли массовые столкновения между "Национальным корпусом" и полицией. В потасовке пострадали 7 правоохранителей. По оценкам полиции, в акции протеста приняли участие около 1000 человек.