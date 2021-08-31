Снимал на камеру и выкладывал в интернет – в Полтавской области задержали педофила

Киберполиция Украины вместе с Интерполом выявили в Полтавской области насильника 6-летнего мальчика по распространенным видеозаписям

Насильника ловили вместе с киберполицией и Интерполом / Коллаж "Сегодня"

На Полтавщине задержали местного жителя, который на протяжении длительного времени насиловал и совершал развратные действия в отношении 6-летнего мальчика. Все это подозреваемый снимал на телефон и выкладывал в интернет.

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О поимке насильника сообщается на сайте Киберполиции Украины.

Преступника начали искать после того, как в киберполицию обратился Генеральный секретариат Интерпола по борьбе с детской сексуальной эксплантацией по факту изготовления на территории Украины незаконного контента с участием несовершеннолетнего. В ходе следственных и розыскных действий работники киберполиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции Киева и Департаментом международного полицейского сотрудничества установили личность создателя порнографического материала.

Доказательства в 500 файлах

Выяснилось, что 27-летний житель Полтавской области на протяжении длительного времени насиловал и совершал развратные действия в отношении мальчика, которому в это время было всего 6 лет.

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Во время предварительного осмотра изъятой у подозреваемого техники выявлено более 500 файлов детской порнографии, 127 из которых созданы с участием потерпевшего мальчика.

15 лет тюрьмы

По данному факту возбуждено уголовное производство по нескольким статьям, предусматривающим наказание до 15 лет тюрьмы. Насильник обвиняется:

по ч. 4 ст. 152 УК Украины (Изнасилование);

ч. 2 ст. 156 УК Украины (Развращение несовершеннолетних);

ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 УК Украины (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

К сожалению, в Украине нередки случаи заработка злоумышленниками на съемках насилия над детьми. В мае киевлянину, который распространял детскую порнографию и предлагал сексуальные связи с малолетней дочерью, сообщили о подозрении.

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В январе в Николаевской области полицейские уличили трех жителей в распространении детской порнографии.

Также напомним, что жители Ровно распространяли в интернете детское порнографию.