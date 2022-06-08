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Жителей Днепра напугали взрывы – что произошло (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 июня, 09:02
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Ночью в городе было тревожно. Местные жители начали возмущаться
Днепрян напугали звуки ночью. Фото: коллаж "Сегодня"
Днепрян напугали звуки ночью. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре среди ночи неизвестные решили запустить салют. Эти звуки не на шутку разозлили местных жителей. Такое "веселье" произошло на жилом массиве Красный Камень.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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"Весельчаки" запустили фейерверки на жилом массиве Красный Камень прямо во время комендантского часа", – написали под видео.

На записи можно не только увидеть салюты, но и услышать, как местные жители возмущаются и ссорятся с теми, кто устроил такое "веселье".

Киевлян напугали спонтанные взрывы

В Киеве вечером 5 июня неизвестные запустили салют. Люди подумали, что начался обстрел со стороны РФ. Об этом сообщают в Telegram-канале "Реальный Киев".

На кадрах с видео видно, как на жилом массиве "Осокорки" "бьют" салюты. Кто запустил пиротехническое изделие в то время, когда в стране идет война, — пока неизвестно. Взрывы напугали местных жителей, поскольку сейчас любые мощные звуки ассоциируются у людей с обстрелами со стороны российских оккупантов.

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Ранее мы рассказывали, что в Приморском районе Одессы запустили провокационный салютво время тревоги. Правонарушителей задержали.

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