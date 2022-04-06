Жителей Луганской области просят эвакуироваться, пока оккупанты не уничтожили железную дорогу

Сегодня в регионе для эвакуации населения будут работать пять гуманитарных коридоров – из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего и Лисичанска

Эвакуация местных жителей. Фото: коллаж "Сегодня"

Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Отмечается, что российские оккупанты хотят уничтожить железную дорогу.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

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"Обращаюсь к каждому жителю Луганской области – эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться до южной части Рубежного. Отсутствует прямой гуманитарный коридор в Кременную. Но, несмотря на это, люди уезжают оттуда. Пока есть автобусы и поезда – пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались", – сказал он.

Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Первомайская, 42;

Горское: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

"Сегодня Рубежное и Попасная форпост свободной Луганщины. Если мы выстоим тут, то все будет хорошо. Восток сегодня самая горяча точка. Берегите свои жизни, выезжайте у кого есть возможность. Призываю тоже самое отрабатывайте с родственниками, уговаривайте, пусть покидают города. Главное сохранить жизнь", – говорят местные власти.

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Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 6 апреля.

Также напомним, за сутки гуманитарными коридорами эвакуировали более 3,8 тысячи человек.