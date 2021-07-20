Жителям "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму РФ

На Донбассе российское гражданство получили более 600 тысяч человек

600 тысяч жителей "Л/ДНР" получили паспорта РФ и могут голосовать на выборах в Госдуму. Фото: коллаж "Сегодня"

В так называемых "ДНР" и "ЛНР" жителям, получившим российское гражданство, разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму Российской Федерации. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на соответствующее постановление ЦИК России.

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По данным издания, на Донбассе российское гражданство получили более 600 тысяч человек. Проголосовать смогут те, кто зарегистрировался на портале госуслуг, а их учетная запись была подтверждена.

"Этот эксперимент для этой группы людей позволит нам в дальнейшем развивать применение ДЭГ (дистанционное электронное голосование) уже за пределами страны", – отметил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Летом прошлого года во время голосования по "путинским" поправкам к Конституции жителям "ДНР" с российскими паспортами предложили проголосовать в Ростовской области России. На участки их решили доставить на специальных рейсовых автобусах.

На территории, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины, в 2018 году, по данным местных властей, проживали почти 3,8 миллиона человек (в так называемой "ДНР" – 2,3 миллиона человек, в "ЛНР" – 1,4 миллиона). В апреле 2020 года Владимир Путин освободил жителей Донбасса на неподконтрольных Украине территориях от уплаты пошлины за российский паспорт.

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Украина продолжает считать этих людей своими гражданами, так как подавляющее их большинство сохранили украинские паспорта и продолжают получать украинские пенсии и пособия. Украина считает раздачу российских паспортов своим гражданам незаконной и требует не признавать такие документы. Так называемые "ДНР" и "ЛНР" не признаны ни одной страной Запада, но признаны такой же пророссийской сепаратистской Южной Осетией.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак снова разразился угрозами в адрес Украины, заявив, что если украинская армия военным путем попытается освободить Донбасс, то Россия встанет на "защиту" населения.

Отметим, что власти Украины не раз заявляли, что не намерены силой брать Донбасс, а лишь настроены на дипломатическое решение конфликта. Так что пропагандистские российские нарративы "о бойне от ВСУ", "геноциде", "Сребренице" и прочие – это то, чего ждет Кремль от Киева, чтобы оправдать свою агрессию.

Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук тоже подтверждал, что Украина не будет силой выгонять оккупантов, но объяснил, как заставить РФ убраться с Донбасса.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией