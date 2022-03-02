Живут без воды и света в подвалах: Россия не дает эвакуировать украинцев из Волновахи

Эвакуировать удалось не так много украинцев

Украинцы не могут выехать из Волновахи / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала российского вторжения из Волновахи и частично Волновахского района эвакуировали 496 человек, в том числе 100 детей и три человека с инвалидностью.

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook рассказал о том, как сейчас обстоит ситуации в регионе.

Реклама

"Российские войска равняют Волноваху с землей уже пятый день подряд. В городе нет воды, электричества, газа. Люди сидят в подвалах. Оккупанты не дают возможности вывезти их зеленым гуманитарным коридором. Используем любую возможность, чтобы помочь людям", – рассказал Кириленко.

Сегодня из Волновахи вывезли около 200 жителей. Он добавил, что оккупанты не только не дают гуманитарного "зеленого коридора" для эвакуации, но еще и расстреливают тех, кто пытается уехать самостоятельно.

По его словам, кардинально изменить ситуацию можно будет только после того, как российские оккупационные войска прекратят огонь на уничтожение города.

Реклама

Реклама

"Обращаюсь в международные гуманитарные организации с просьбой вмешаться и давить на оккупанта с требованием прекратить огонь", – сказал он.

Ситуация в Волновахе

Эвакуационный транспорт, отправленный утром 28 февраля в Волноваху, чтобы вывезти людей, пока не добрался до места назначения – колонна попала под обстрел российских "Градов".

27 февраля украинские военнослужащие отбили Волноваху. Сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские. У людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает. На генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно.

Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

Харьков потерпел сильные обстрелы, вспыхнул газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где взорвали нефтебазу.

В Харьков въехали несколько единиц легкой бронированной техники противника, но его уже встретили огнем наши защитники.