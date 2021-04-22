От локдауна до локдауна – почему Украина будет постоянно вводить карантины

Эпидемиологи рассказали, что поможет побороть COVID-19 и почему нынешний спад заболеваемости почти ничего не означает

Заболеваемость идет на спад. Последние дни в Украине выявляют менее 10 тыс. новых больных COVI-19 в сутки.Тех, кто выздоравливает – больше, чем тех, кто болеет.

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"Мы прошли пик заболеваемости. Это третья волна, я считаю, что мы ее прошли и дальше мы будем идти на снижение заболевших", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Значит ли это, что в Украине скоро закончится карантин, разбирался "Сегодня".

Что по заболеваемости?

Заболеваемость действительно падает. Если посмотреть на кривую новых случаев COVID-19, то она уже прошла пик и пошла вниз.

Госпитализаций и смертей тоже меньше. За прошедшую неделю в больницы попали на 28% меньше больных, чем неделей ранее. Летальность за неделю сократилась почти на 30%.

Однако в Украине до сих пор остаются в красных зонах 11 областей и Киев. Но сейчас во всех красных регионах идет спад числа госпитализаций.

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Динамика новых случаев COVID-19 в сутки. Украина прошла пик второй волны и заболеваемость стремиться вниз

"Но это статистика не о том, кто заболел, а о тех, кому сделали тест и поставили диагноз. Мы не знаем, сколько людей в общем болеют и не обратились к врачу. Поэтому мы видим верхушку айсберга. И эта верхушка нам показывает, что заболеваемость спадает. Но нужно смотреть еще на уровень госпитализаций, смертности, это будет дополнять картину", – замечает эпидемиолог Людмила Мухарская.

Значение репродуктивного числа упало до 0,9, отмечают в НАН Украины. Этот показатель демонстрирует, сколько человек заражает один больной. Сейчас 10 больных заражают 9 человек. В некоторых регионах в разгар эпидемии этот показатель достигал 1,6.

При таком показателе репродуктивного числа заболеваемость на 27 апреля будет в интервале 10437-14363 больных. А 4 мая – 7026-16746 больных в сутки, прогнозируют в НАН Украины.

На эти цифры могут влиять аномалии в статистике – например, праздники и выходные. Если учитывать эти факторы, то 30 апреля заболеваемость опустится до 10116-12620 новых случаев в сутки. А уже 3 мая статистика покажет 2026 новых больных, максимум – 2927.

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Новая волна – уже в мае

Радоваться снижению заболеваемости рано. Статистика может развернутся и пойти вверх. Это может произойти в средине мая – через две недели после майских праздников, прогнозирует Татьяна Чумаченко, заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета.

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Почему Украина еще долго будет жить в карантине?

Украина будет вводить карантины, пока в стране не вакцинируют большую половину населения. Вакцинация – самый эффективный способ сдержать заболеваемость. Карантин используют как альтернативу, пока нет лекарства или вакцины против вируса. К тому же карантин работает краткосрочно. Ограничения ослабляют, когда заболеваемость падает до определенных значений и вновь ужесточают, когда заболеваемость приближается к пиковым нагрузкам на больницы.

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Поэтому чтобы выйти из карантина – нужна вакцинация. И лучше не растянутая во времени, а – быстрая. Таким путем пошел Израиль, где привито 85% людей старше 30 лет. Заболеваемость упала настолько, что в стране закрывают ковидные больницы.

В Украине вакцинация продвигается крайне медленно, замечает эпидемиолог Екатерина Сояк. У нас идет девятая неделя вакцинации, но темпы такие же, как и на четвертой.

"Вакцинация продвигается очень медленно, и прививают только людей из групп риска. Поэтому мы выживаем за счет карантинных мер. Пока страна не достигнет нормальных темпов вакцинации, у нас будут вводить карантины", – отмечает Екатерина Сояк.

А чем больше вакцинация растянута во времени и остается большое число не привитых, тем больше риски того, что вирус мутирует, поясняет эпидемиолог Людмила Мухарская.

Пока в Украине вакцинировано немного больше 1% населения одной дозой вакцины. Двумя дозами – 5 человек.

Развернуть масштабную вакцинацию в Украине нереально. Вакцину в Украину поставляют маленькими партиями и хаотично. В конце февраля страна получила 500 тыс. доз Covishield. Их растянули на два месяца, вакцинируя небольшое число людей.

Только недавно начали прививать вакцинойCoronaVac, на которую долго не могли найти документы. Но этой вакцины еще меньше – 200 тыс. доз. Также еще есть Pfizer – 117 тыс. доз. Это все.

Сам главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко признает, что в Украине не начнется массовая вакцинация, пока в стране не будет одновременно 1 млн вакцин. Как будут поставлять остальные партии вакцины, неизвестно. В Минздраве заявляют, что в Украины договора на поставку 32 млн доз вакцин для 16 млн человек. Но ведомство до сих пор не обнародовало график их поставок. Во многом поставки и не зависят от Минздрава. За вакцину идет жесткая конкуренция. И страны, где производят вакцину, блокируют вывоз препарата, чтобы привить в первую очередь свое неселение. Так сделала Индия, временно запретив продажу вакцины, которую закупила Украина.

Поэтому Украина будет получать вакцину небольшими партиями и прививать небольшие группы населения как минимум до второго полугодия. Возможно что-то изменится, когда более влиятельные и богатые страны вакцинируют свое насление. ЕС и США хотят успеть привить большую часть своих граждан до осени, перед очередной большой волной заболеваемости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейисус. По его словам, уже есть инструменты, чтобы взять пандемию под контроль.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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