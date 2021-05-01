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Жизнь победит смерть. Зеленский тепло поздравил украинцев с Пасхой (видео)

1 мая, 19:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент пожелал согражданам здоровья, сил, добра, большой радости, надежды, любви, согласия в семьях и достатка, а Украине – мира

Светлый праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью, поэтому в этом году украинцы отмечают его дома, заявил президент Владимир Зеленский в своем поздравлении.

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Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

"Этот великий праздник символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, печального, а тем более – греховного. Прежде всего, потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно – заботы и любви к ближнему", – сказал Зеленский.

В своем поздравлении президент не обошел вниманием и военных с врачами.

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"Мы знаем, как много среди нас тех, кто отмечает Пасху не дома, а на фронте, на передовой в борьбе за мир, или на медицинском дежурстве у кроватей с заболевшими в борьбе за здоровье, в борьбе за жизнь", – отметил глава государства.

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Зеленский пожелал украинцам, чтобы их близкие были здоровыми, силы и добра для великих дел и свершений, а также большой радости, надежды, любви, согласия в семьях и достатка, а Украине – "великого мира".

Напомним, что ранее в этот день в Украине приземлился самолет с Благодатным огнем на борту.

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