Жизнь украинцев в новых реалиях: что принесла пандемия COVID-19 (видео)

В новых условиях все живут и работают до сих пор

Пандемия коронавируса принесла в нашу повседневную жизнь дистанционную работу, онлайн-обучение, маски и антисептики. И хотя сейчас некоторые ограничения смягчили – в новых условиях украинцы живут и работают до сих пор.

Реклама

К примеру, онлайн работа все еще пользуется популярностью. Таких вакансий в Украине стало на четверть больше. Как карантин кардинально изменил нашу жизнь и привычки – узнала корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

Эпидемиолог Екатерина Сояк утверждает: самое трудное поначалу было – убедить самих врачей. Кого в том, что коронавирус – опасный, а других, что болезнь – это не приговор. С ней можно и нужно бороться.

Видео: Сегодня

Из-за большой загруженности Екатерина уже год нечасто появляется дома. А вот Анна благодаря карантину наоборот, стала более домашней. Все это время ей приходится работать дистанционно. И пока в офис не собирается. Раньше к работе ехала 40 минут, а сейчас достаточно и 10-ти шагов.

За год раз десять на работе появился и эксперт по учебной робототехнике Денис Скрипка. Он тоже работал из дома.

В тренде Ляшко рассказал, кто из публичных людей может вакцинироваться вне очереди

Реклама

Его руководитель уверяет – от карантина компания скорее выиграла. Офис на 11-м этаже с видом на Олимпийский стадион пустовал. Решили перебраться в подвал, ведь аренда дешевле в три раза. Сэкономленное инвестировали в онлайн-бизнес. Преподают теперь дистанционно электронику и робототехнику.

В то же время водитель троллейбуса Виталий Муровицкий дома не сидел ни дня, поэтому изменений никаких не заметил. Если бы сначала не постоянное возмущение пассажиров: то маски принципиально не надевают, то в салон до отказа набиваются.

Этот год для каждого был разным. Но в чем единодушны все – чтобы в 2022-м году отмечали "год без карантина и пандемии".

Напомним, что на сегодняшний день в Украине были зарегистрированы COVID-вакцины от трех разных производителей: китайской Sinovac, британско-немецкого альянса Pfizer/BioNTech и шведско-британской AstraZeneca.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама