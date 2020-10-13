Подарить онкобольным шанс: как журналистка "Сегодня" стала донором костного мозга

Корреспондент новостей "Сегодня" Оксана Зинковская прошла весь путь, чтобы зарегистрироваться донором костного мозга. Подарить шанс на жизнь онкобольным несложно. Нужно потратить шесть минут на анкету и несколько часов на тестирование. Так делают люди, которые во всем мире отдают свои стволовые клетки для лечения рака крови.
Недавно такая возможность появилась и в Украине. Приобщиться успели и знаменитости. "Сегодня" узнавали, кто именно, а также – где найти анкету, какие тесты нужно сдавать, а главное – для кого это надо делать.
Звоном колокола пациенты сообщают, что выходят из больницы, где лечат онкобольных. Среди выписавшихся – и Леонид Гринев. Он болел острым лейкозом, около двух лет. Трансплантация костного мозга была последним шансом на спасение. И Лене бесплатно пересадили стволовые клетки от неродственного донора.
"Человек буквально спас мне жизнь. Ему 25 лет. Он живет в Германии. А остальная информация, она будет, по закону, через два года", – говорит Леонид Гринев.
В Украине доноров мало. Не то, что в мире. И две недели назад на глазах съемочной группы "Сегодня" делиться своим костным мозгом с онкобольными вызвался капитан ФК "Шахтер" Андрей Пятов. Это неожиданное предложение футболист получил от врача, лечившего Леонида Гринева.
"Можно помочь друг другу. Тем более, сама проблема онкозаболеваний как-то затихла с коронавирусом", – говорит футболист ФК "Шахтер" Андрей Пятов.
Но как только голкипер сдал анализы, чтобы стать донором, как его поразил тот самый коронавирус. Однако COVID-19, как признался в эксклюзивном комментарии Андрей Пятов, на его решение не повлияет.
"У меня это все в очень легкой форме проходит. И никаких там поражений легких нет. Это никак не повлияет на донорство, и мы продолжим свою миссию", – говорит Андрей Пятов.
К миссии – пополнить украинский реестр доноров костного мозга приобщается и корреспондент "Сегодня" Оксана Зинковская.
"Подать заявку на донорство несложно. Поэтому прямо сейчас попробуем это сделать. Сперва заполняем анкету на сайте украинского реестра доноров костного мозга", – рассказывает Оксана Зинковская.
Дольше, как выяснилось, нужно изучить список запретов. Он немаленький. Противопоказания к донорству костного мозга такие:
- Вес тела менее 50 кг или индекс массы тела более 40
- Сердечно-сосудистые, онкологические или психические заболевания
- Хронический обструктивный бронхит или астма
- Заболевания щитовидной железы
- Рассеянный склероз, эпилепсия, диабет
- Хронические болезни почек или кишечника
- Нарушения крови
- Перенесенный гепатит В или С, сифилис, ВИЧ/СПИД
- Перенесенные операции на головном или спинном мозге
- Лечение гормоном роста
С полным перечнем можно ознакомиться на сайте. Согласие – последний штрих.
"Ну вот и все. Шесть минут моего времени, и я уже жду тест-набор", – говорит Оксана.
По почте Оксана Зинковская получает конверт. Согласие она должна заполнить собственноручно, и собственноручно себя тестировать. Просто в офисе.
"В тест-наборе есть три палочки. Одна – для правой щеки, другая – для левой. И третья – для обоих. Рабочую часть палочки надо втирать с внутренней стороны щеки в течение 60 секунд", – показывает корреспондент процесс тестирования.
Свой биоматериал и согласие, опять-таки, по почте Оксана отправляет обратно. В Тернополь. Именно там расположен негосударственный реестр, который создал Роман Куц. Взялся за это дело после лечения рака у жены. Знает, что вероятность получить услуги донора – небольшая.
"Они в течение этого времени переболеют чем-то или они передумают", – говорит руководитель негосударственного реестра доноров костного мозга Роман Куц.
Но самое важное, что с пациентом надо походить на уровне ДНК.
"От 37 млн зарегистрированных людей в мире свои клетки реально отдадут 3-5% людей. Поэтому первые совпадения в Украине появятся, когда в реестре будет хотя бы 10 тыс. доноров. Сейчас – около 1,4 тыс.", – рассказывает Роман Куц.
Насколько болезненно сдавать свой костный мозг, и нуждается ли донор в реабилитации – на эти вопросы "Сегодня" расскажут в следующем материале о донорах костного мозга.
Ранее "Сегодня" рассказывали об уникальной операции, проведенной в Украине. Хирурги пересадили костный мозг от неродственного донора мальчику Назарчику. Ему чуть больше года. Клетками, от которых зависела жизнь малыша, с ним поделился гражданин Германии.
Также мы писали о том, что нужно знать каждому человеку о донорстве.
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