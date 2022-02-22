Жуткая стрельба в Днепре. Пострадавшую военнослужащую перевезли в Киев

Жизнь 22-летней Жанны спасли в первые минуты трагедии работники бригады экстренной медицинской помощи

Жанну, которая пострадала во время стрельбы в Днепре, доставили в Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

22-летнюю военнослужащую Жанну, которая пострадала во время жуткой стрельбы в Днепре, транспортировали в Киев для дальнейшего лечения и реабилитации. Сейчас состояние девушки стабилизировалось.

Об этом сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко на странице в Facebook.

Реклама

Новые подробности

Шевченко рассказал, что жизнь 22-летней Жанны спасли в первые минуты трагедии работники бригады экстренной медицинской помощи.

"А именно сейчас наша бригада отдела медицины катастроф уже в стабильном состоянии обеспечивает медицинское сопровождение и транспортировку героической девушки в Киев в ГУ "Главный медицинский центр Министерства внутренних дел Украины" для дальнейшего лечения и реабилитации", — отметил он.

Реклама

Медики доставили Жанну в Киев. Фото: Facebook/Радий Шевченко

Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

Ранее мы писали: