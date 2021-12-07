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Жуткое ДТП с маршруткой под Черниговом. Мы узнали, в каком состоянии пострадавшие

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
7 декабря, 14:33
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Те, кому удалось выжить, сейчас находятся в больницах Чернигова
В аварии выжили семь человек, еще 13 умерли.
В аварии выжили семь человек, еще 13 умерли. / Фото: Коллаж: Сегодня

Семь пострадавших в страшном ДТП с маршруткой под Черниговом находятся в больнице. Все они в тяжелом состоянии.

Об этом новостям "Сегодня" рассказал спикер Черниговской облпрокуратуры Валерий Литовченко.

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По данным ОГА, пострадавшие находятся в больницах Чернигова: 5 человек – в городской больнице №2, 1 человек – в областной больнице, 1 – в областной детской больнице.

"Семеро пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии. Открыто и расследуется уголовное производство, на месте еще работают правоохранители", – сообщил Литовченко.

По словам автомобилистов, участок трассы, где произошла авария хоть и не является местом концентрации ДТП, но все же считается сложным, потому как там достаточно много поворотов.

Что известно о ДТП под Черниговом

  • Авария произошла 7 декабря около 7:55. Первоначально сообщалось о 10 погибших и 7 травмированных. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу.
  • Немного позже появились первые фото с места происшествия.
  • Вскоре новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на которой произошло ДТП, не аварийно опасен. Спасатели предположили, что причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение правил дорожного движения со стороны водителей.
  • В полиции уточнили, что среди погибших детей нет. Водитель выжил. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших подросток – он в реанимации.
  • На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березно и обратно.
  • Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в данный автобус в Соснице, но в конце концов передумала, уточнили сайт "Сегодня" в ОТГ.
  • По последним данным – 13 человек погибли еще 7 в больнице Чернигова №2.
  • В прокуратуре заявили, что один из вероятных факторов, которые могли привести к аварии – погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса.
  • Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом.
  • Точную причину аварии смогут установить через два месяца, как узнал Телеграм-канал PavlovskyNews. Следователи изучают маршрутку и грузовик, тормозные пути, собирают доказательства, которые потом отправят на экспертизу.

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