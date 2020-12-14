Жуткое убийство украинской миллионерши в Черногории: суд третий год тянет с решением

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В Черногории суд два с половиной года не может принять решение в деле о жестоком убийстве украинки Анастасии Лашмановой, которая стала жертвой своего парня – Арсения Становича.

Как сообщает местное издание Vijesti.me, сегодня, 14 декабря, должно было состояться заседание суда, однако оно отложено из-за неявки защитника обвиняемого – Зорана Пиперовича.

В обвинительном заключении указывается, что обвиняемый Станович утром 11 мая 2018 года в пригороде Котора – поселке Доброта – в арендованной квартире напал на Лашманову. Он нанес ей 16 колющих-режущих ударов ножом и не менее 10 ударов тупым тяжелым предметом в область головы и тела, в результате чего пострадавшая скончалась в жестоких муках.

Судебный процесс должен продолжиться 8 февраля 2021 года.

А тем временем адвокат Зоран Пиперович предложил сегодня суду допросить мать молодого человека, подозреваемого в убийстве, пишет сербское издание Telegraf.rs.

Многие считают, что она много чего расскажет о поведении Арсения в дни до преступления и после него, когда он вскоре решил бежать из Черногории. Свидетели рассказали, что Арсений был близок со своей матерью и часто говорил с ней обо всем, поэтому ожидается, что она сможет "заполнить многочисленные пробелы" в их отношениях, а также в разрыве, о котором до сих пор не знал ни один из свидетелей.

Адвокат также предложил провести психиатрическую экспертизу Становича, чтобы группа врачей могла определить его психическое состояние. Также предлагалось допросить бывшего парня Анастасии – Стевана Баничевича, который встречался с украинкой до Арсения. Его защита также просит заслушать его бывших тренеров и коллег по клуба водного поло, где он ранее играл.

Сайт "Сегодня" писал, что Арсения Становича, подозреваемого в убийстве, нашли в Албании, где он скрывался больше месяца.

Ранее сообщалось, что убийце украинской миллионерши грозит 40 лет тюрьмы.

30-летняя Анастасия Лашманова была директором группы Si Trade и Mimoza, которая около пяти лет назад купила отель Tivat Mimoza. Была владельцем гостиничного комплекса Perla, трех ресторанов в Porto Montenegro и салона красоты в Будве. Ее состояние оценивалось в 105 млн евро.

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