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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Зима близко. Синоптики предупредили о первом снеге в Киеве

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
15 ноября, 11:33
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По расчетам синоптиков, в некоторых областях Украины совсем скоро выпадет первый снег
Стало известно, когда в Киеве выпадет первый снег
Стало известно, когда в Киеве выпадет первый снег / Фото: Коллаж: Сегодня

Синоптики прогнозируют дождь со снегом в Киеве 19 ноября. Такая погода будет еще в Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Об этом пишет пресс-служба "Укргидрометцентра".

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На западе температура воздуха составит +2... +7 градусов, а ночью до +4 градусов. В северных областях днем +1...+3 градусов, а ночью -1...+1 градуса.

В центре страны днем +2... +4 градусов, а ночью -1...+2 градусов. На востоке днем +2...+4 градусов, а ночью -1...-3 градусов. Южные области ожидает такая погода: днем +7...+9 градусов, а ночью +1...+4 градусов.

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В ноябре ожидаются дожди и ранний снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Ранее мы писали:

  • Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
  • Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.

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