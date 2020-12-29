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Зима никак не справится с потеплением: в среду будет аномально тепло

29 декабря, 12:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Небольшой мороз ожидается только ночью в восточных областях

В Украину под Новый год пришла "весна". 30 декабря во всех регионах днем ожидается плюсовая температура, местами больше 10 градусов. При этом осадков практически не будет.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

В среду в большинстве областей Украины существенных осадков вряд ли стоит ждать. Разве что туман или морось увлажнят воздух. Лишь в западных областях местами ожидается дождь, в Карпатах – с мокрым снегом.

Ветер сохранится порывистый, южного и юго-восточного направлений.

Температура воздуха ближайшей ночью 5 градусов тепла. Завтра днем ​​5-10 тепла, на юге до +12.

В тренде
Зима никак не справится с потеплением: в среду будет аномально тепло
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В восточных областях ночью 1-3 градуса мороза, днем – ​​около нуля.

В Киеве 30 декабря ожидается облачная влажная погода, но без осадков. Ветер порывистый, некомфортный. Температура воздуха ночью 3-5 градусов выше нуля, днем – 5-7 тепла.

В последнее время зима удивляет. Слабые попытки снегопада сразу же перебиваются аномальным теплом и снег надолго не задерживается. Чем ближе к концу года, тем теплее на улице. Сайт "Сегодня" узнавал, будет ли снег на Новый год.

Видео: Сегодня

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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