Зима никак не справится с потеплением: в среду будет аномально тепло

В Украину под Новый год пришла "весна". 30 декабря во всех регионах днем ожидается плюсовая температура, местами больше 10 градусов. При этом осадков практически не будет.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.
В среду в большинстве областей Украины существенных осадков вряд ли стоит ждать. Разве что туман или морось увлажнят воздух. Лишь в западных областях местами ожидается дождь, в Карпатах – с мокрым снегом.
Ветер сохранится порывистый, южного и юго-восточного направлений.
Температура воздуха ближайшей ночью 5 градусов тепла. Завтра днем 5-10 тепла, на юге до +12.
В восточных областях ночью 1-3 градуса мороза, днем – около нуля.
В Киеве 30 декабря ожидается облачная влажная погода, но без осадков. Ветер порывистый, некомфортный. Температура воздуха ночью 3-5 градусов выше нуля, днем – 5-7 тепла.
В последнее время зима удивляет. Слабые попытки снегопада сразу же перебиваются аномальным теплом и снег надолго не задерживается. Чем ближе к концу года, тем теплее на улице. Сайт "Сегодня" узнавал, будет ли снег на Новый год.
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