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Зима придет под Новый год: какой будет погода в декабре

30 ноября, 07:47

Александр Панченко Александр Панченко

Синоптики прогнозируют что зима придет, но задержится

Ноябрь передает погодную "эстафету" декабрю, который, по прогнозам синоптиков, не сразу вступит в свои права – в Украину с первых дней декабря еще не придет зима. Ранее зимы тоже были теплыми, год назад в декабре было зафиксировано семь температурных рекордов.

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Какой ожидается погода в заключительном месяце года, подробно разобрался сайт "Сегодня". Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня, Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

Новый год снова встретим без снега?

Обновленный прогноз народного синоптика на декабрь показывает: первые пять дней декабря осень в Украине еще задержится, прежде всего в центральных и южных регионах.

Днем может быть даже до +5 тепла, ночью около ноля. С 6-7-го декабря циклон принесет дожди и понижение температуры ниже нуля. Дожди перейдут в снего-дожди, а к концу первой декады ожидается небольшой снег. С 13-14 декабря заметно похолодает, на севере и востоке страны возможны ночные морозы ниже 10 градусов.

Далее нас ждут недельные температурные качели, сопровождаемые снегом с дождем, затем дождем и снегом. Все это принесет циклон с юго-запада. Он за два дня повысит среднесуточную температуру примерно на 10 градусов – с -5 до +5 по Цельсию.

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Спустя 3-4 дня циклон уйдет, снегопады постепенно прекратятся. К 20 декабря похолодает до минус 10-12 градусов ночью и минус 4-6 градусов днем.

В третьей декаде небо прояснится, морозы сохранятся. Они будут то усиливаться, то ослабевать, с 29 декабря прогнозируется оттепель. Хотя 27-28 декабря выпадет небольшой снег, но, скорее всего, растает. На 30-31 декабря Леонид Горбань рассчитал плюсовую температуру и даже дождь.

Что прогнозирует Укргидрометцентр

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал нам, что декабрь в этом году ожидается близким к многолетним нормам. Лишь начало месяца – теплее обычного.

"Первая декада будет еще теплой, выше нормы, местами возможен небольшой мокрый снег, дождь. До 10 декабря настоящей зимы не ожидаем", – сказал Анатолий Прокопенко.

Он спрогнозировал, что средняя месячная температура декабря предполагается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла), что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Вероятны сильные ветры, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей – туманы и гололед.

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По данным многолетних наблюдений, среднемесячная температура декабря – от 0 градусов до 4 градусов мороза. самая высокая температура в декабре в Украине была 18 градусов тепла, самая низкая – 37 градусов мороза.

За месяц выпадет 32-82 мм осадков – в пересчете на снег это приблизительно 30-80 см снега. В северных и восточных регионах снега традиционно ожидается больше, в южных и восточных – меньше. На Закарпатье и в горах Крыма выпадет 108-132 мм осадков, что в пределах средних многолетних значений. На большей части территории Украины в декабре образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

Что говорят погодные сайты

Обобщенный прогноз погодных сайтов выглядит так.

Погодные сайты "видят" начало декабря теплым, но с ночными морозами до -3 градусов. В эти дни возможен дождь и небольшой мокрый снег.

Похолодание может начаться со второй недели месяца. К середине декабря установятся морозы до -5-6 градусов днем и -10-12 градусов ночью. После 15-16 декабря будет понемногу снежить каждый день, а 20-22 числа на Украину могут обрушиться настоящие снегопады. Мороз тоже покрепчает до -12-15 градусов ночью и до -6-8 градусов днем.

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В южных областях температурного "минуса" не должно быть до 18-20 декабря. Но осадки там будут более неприятными, чем в остальных регионах: пройдут дожди с мокрым снегом, сопровождаемые морозами и гололедом.

После 25 декабря осадки прекратятся, постепенно начнет теплеть. Ближе к концу месяца возможна оттепель, но если снега выпадет много, то растаять он не успеет. А значит, есть надежда встретить Новый год "по-зимнему".

Прогноз погоды на всю зиму от синоптика Владимира Деркача смотрите в сюжете

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Источник: Сегодня

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