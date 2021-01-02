Зима вообще будет? Синоптики дали "весенний" прогноз на субботу

Сегодня в Украине будет достаточно приятная погода – плюсовая температура, местами до 9 градусов тепла, никаких осадков и временами даже будет выходить солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях синоптики обещают 4-8 градусов тепла, и везде будет сухо.
Теплее всего будет на юге – там от 6 до 9 градусов, а в Крыму вообще до +11.
В центральных областях вполне комфортные как для середины зимы 4-6 тепла.
Прохладнее всего сегодня будет на востоке и севере – 2-4 градуса выше нуля.
В Киеве суббота будет с переменной облачностью и максимум 6 градусов тепла.
Новогоднюю ночь украинцы встретили без снега, да и с морозом не сложилось. Но в начале 2021 года зима вступит в свои права, хотя и не сразу. Новости "Сегодня" узнали прогноз погоды на январь.
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