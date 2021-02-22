Зиме конец? В ближайшие дни в Украине до +10

По всей стране ожидается плюсовая температура, но в некоторых областях будет настоящая весна

Зима в Украине подходит к концу – в ближайшие два дня снега и сильных морозов не ожидается. Синоптики обещают среднюю температуру по стране 5-7 градусов тепла.

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При этом в юго-западных регионах столбики термометров покажут плюс 10. Спасатели предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.

Видео: Сегодня

Однако в середине недели украинцев ждет похолодание. Как сообщали новости "Сегодня", в Укргидрометцентре прогнозируют на 24 февраля сильные ночные морозы ниже 10 градусов, местами на востоке страны до -20.

Тем временем народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на весну. По его словам, снег будет еще и в марте, а до Пасхи – температурные качели.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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