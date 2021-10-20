Зимнее или летнее? Почему Украина все еще переводит часы и когда это прекратится

В Раде вскоре вернутся к отмене перевода часов – после перехода Украины на зимнее время

Украина перейдет на "зимнее" время 31 октября. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вскоре Украина снова перейдет на зимнее время, хоть дискуссии об отмене перевода часов не прекращаются. Однако украинцам все же предстоит опять перестроить биологические ритмы и привыкать жить по новому режиму.

"Сегодня" напоминает, когда переводим стрелки и почему мы до сих пор это делаем.

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Когда и куда переводить стрелки

Часы переведут на зимнее время в последние выходные октября – в ночь с субботы на воскресенье. В этом году перевод часов припадает на 4 утра 31 октября.

Это означает, что в 4:00 ночи на воскресенье мы должны перевести стрелки часов на час назад. Хотя большинство современных гаджетом автоматически переводит часы, о настенных или наручных часах нужно будет позаботиться самостоятельно.

Почему переводим

"Зимнее" и "летнее" время существует в Украине с 1981 года. В 1996 году это закрепили постановлением правительства. Решение объясняли тем, что зимнее время поможет эффективнее использовать световой день и экономить электроэнергию.

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Кроме того, важно помнить, что Украина живет по единому времени для всей страны, хотя де-факто расположена в двух часовых поясах. Это значит, что если оставить в Украине летнее время, то жителям западных областей в декабре придется начинать рабочий день в темноте, потому что солнце там в 9 утра только появится из-за горизонта (при переводе часов на "зимнее" время – в 8 утра).

"Летнее" время все же отменят

Недавно новый спикер ВР Руслан Стефанчук сказал, что вскоре Рада вернется к дискуссиям об отмене перевода часов. По его словам, происходить это должно именно в "зимнее" время, так как оно естественное для Украины.

"Я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна снова быть поднята, но она должна быть поднята в совокупности с решениями Европейского Союза, которые также высказались за отказ от этих вопросов", – уверен Стефанчук.

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Он добавил, что перевод часов "никакой логично доказанной экономии, кроме повреждения биоритмов и здоровья человека не принес".

Сейчас Рада приняла законопроект об отмене перевода часов в первом чтении. Все остановилось, потому, что в Евросоюзе тоже не определились с этим вопросом. Для Украины очень важно синхронизировать время с Европой, так как от этого зависит расписание движения транспорта и другие логистические вопросы.

Что происходит в Европе?

Европарламент в 2019 году решил отменить перевод часов на летнее и зимнее время в странах ЕС. Каждая страна-член Евросоюза должна была выбирать, оставить навсегда зимнее или летнее время. Но дискуссия продолжается до сих пор пор. Решение ждут в 2022 году. После этого и Украина сможет принять соответствующее решение.

Как подготовиться к переводу часов

временно не употреблять энергетические напитки и кофеин,

несколько дней не решать интеллектуальные задачи, пока организм не привыкнет к изменению времени,

в первые дни после перехода на зимнее время ложиться спать по биологическим часам.

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