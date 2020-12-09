Зимнему карантину – быть: когда введут, что запретят и как будем встречать Новый год

Зимнему локдауну в Украине – быть. Кабинет министров согласовал новые даты и список ограничений, которые будут действовать после Нового года.

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Сайт "Сегодня" рассказывает об актуальных сроках ужесточения, какие меры будут введены и как долго продлятся эти ограничения.

С какого числа начинается карантин?

9 декабря Кабмин озвучил даты нового локдауна – карантин будет действовать с 8 января по 24 января 2021 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в течение трех недель обсуждало вопрос жесткого карантина с местными властями и эпидемиологами.

"Было принято решение о том, что с 8 по 24 января (включительно) в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения – т.н. зимние каникулы ради безопасности. Это делается для того, чтобы не допустить новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить после новогодних праздников", – сказал он.

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В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что также в Украине продлевают действие общенационального карантина с "оранжевой зоной" до 28 февраля. Подробнее об ограничениях вы можете прочитать здесь.

Так что, зимой снова будет локдаун?

Технически – нет. Локдаун – это такой вид карантина, который предполагает наиболее жесткие ограничения, в частности – запрет на пересечение границы, введение комендантского часа и остановку предприятий. Проще говоря, полную изоляцию населения.

Правила, которые будут действовать после Нового года, не предполагают ни ограничений передвижения по стране, ни закрытия аэропортов, ни прекращения работы заводов. Но обо всем по порядку.

Что будет с транспортом?

Останавливать транспорт не будут. Однако есть условия его работы:

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маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда смогут перевозить столько пассажиров, сколько есть сидячих мест. И в городах, и между городами и областями;

авиаперелеты ограничиваться не будут;

метрополитен будет работать без ограничений.

Что запретят?

Зимний карантин частично будет похож на локдаун, который действовал в марте. Однако правительство все же учло прошлый опыт и внесло ряд изменений.

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Так, на период действия зимнего карантина запрещается:

работа кафе, клубов, ресторанов (возможна только доставка и продажа навынос);

прием посетителей в торговых центрах (разрешена только продажа еды и лекарств);

работа любых развлекательных заведений;

проведение массовых мероприятий – культурных спортивных, социальных, рекламных, концертных;

деятельность продовольственных и непродовольственных рынков;

работа учебных учреждений (кроме детсадов).

Также в период с 11 по 21 января Кабмин рекомендует установить дистанционный режим работы.

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Что будет работать во время карантина?

магазины (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи);

автомобильные заправки;

банки;

ветеринарных клиники;

почтовые отделения;

аптеки;

автомобильные мастерские;

отели.

В отличие от мартовского локдауна, в этот раз правительство разрешило работать парикмахерским и салонам красоты. Однако есть два условия:

работать с клиентами можно исключительно по предварительной записи;

посетители не могут ожидать своей очереди внутри.

Также разрешены официальные спортивные турниры и игры спортивных клубов, однако без зрителей.

А как будем праздновать Новый год?

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В новогоднюю ночь кафе и ресторанам разрешат работать до 01:00. Кабмин также продлил рабочее время заведений общепита и в другие дни – теперь они должны закрываться до 23:00, то есть на час позже.

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