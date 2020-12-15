Зимние каникулы по-новому: Минобразования "освежило" рекомендации школам

Образовательное ведомство хочет объединить во времени период локдауна и каникулы

Министерство образования и науки разослало местным департаментам ведомства письмо, в котором речь идет о том, что из-за локдауна ученикам запрещено посещать школы 8-24 января, но учебные заведения смогут объявить на данный период каникулы.

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Про это сообщает пресс-служба МОН.

МОН напоминает, что в соответствии с постановлением Кабмина от 9 декабря №1236 об установлении карантина и введении противоэпидемических мероприятий, с 8 до 24 января 2021 года в Украине вводятся усиленные карантинные ограничения. И в данный период ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

Поэтому министерство просит принять все возможные срочные меры, чтобы в данный период организовать образовательный процесс в дистанционном формате. Например, с помощью платформы для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн".

В то же время министерство рекомендует рассмотреть возможность объявить в данное время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 Закона "О среднем образовании".

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При этом образовательное ведомство отмечает, что структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий, а также формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой. А продолжительность каникул в учреждениях образования в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что зимние каникулы в школах и детских садах, вероятнее всего, совпадут с ужесточением зимнего карантина.

Также напомним, что Министерство образования и науки рекомендовало ввести зимние каникулы с 25 декабря по 10 января. Но школы самостоятельно могут определять даты каникул, согласовывая с местными управлениями образования. Поэтому в разных школах и в разных городах каникулы могут отличаться по датам.

Напомним, как родители выходили из положения во время весеннего локдауну:

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