Зимний апокалипсис: соцсети "завалило" мемами о снегопаде в Украине

В Украине продолжаются снегопады, которые, с одной стороны, вызывают проблемы – закрытие школ, транспортный коллапс, а с другой – вдохновляют пользователей соцсетей придумывать новые и искать старые шутки о снеге.
Сайт "Сегодня" собрал самые необычные мемы о снегопаде в Украине.
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Однако пока люди, работающие из дома, наслаждаются красивым видом из окна, водители пытаются "спасти" авто из сугробов и скорее добраться на работу.
Ранее мы сообщали, что синоптики дали прогноз на февраль. Последний месяц зимы отметится погодными качелями, ситуация будет меняться едва ли не каждые два-три дня.
Также мы узнали, какая погода ждет украинцев этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".
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