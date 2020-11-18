Зимой Украину ждет "коронавирусный шторм". Радуцкий рассказал, когда это закончится

В Украине с каждым днем растет количество больных, но ситуация будет еще больше ухудшаться

Окончание карантина возможно только после вакцинации населения от коронавируса. А пока украинцев ждет напряженная коронавирусная зима с ростом количества больных COVID-19.

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Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает пресс-служба "Слуги народа".

"Украина ожидает увеличения количества заболеваний в зимний период – как, собственно, и весь мир. Но государство делает все, чтобы пережить новый "шторм", – сказал он.

При этом Радуцкий прогнозирует, что эпидемия в Украине закончится тогда, когда завершится разработка и регистрация вакцины и начнется вакцинация населения. Более того, в Раде разработали законопроект, который позволит быстро регистрировать в Украине вакцину – до 5 дней.

"После этого мы сможем сразу начать делать прививки гражданам из групп риска – медикам, пожилым людям. Крупнейшие фармацевтические компании сейчас работают над разработкой вакцины от COVID-19. Ориентировочно в первой половине 2021 года она может быть зарегистрирована и доставлена в Украину", – подчеркнул нардеп

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказывал, что Украина ведет переговоры и уже на стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. При этом он уточнил, что на сегодняшний день еще нет ни одной зарегистрированной вакцины. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, когда Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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