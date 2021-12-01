Зимы не будет? Где завтра в Украине ждать потепление – прогноз (карта)

В некоторых областях Украины мокрый снег будет переходить в дождь

Погода в Украине на 2 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 2 декабря, в Украине температура воздуха будет теплее.Также в стране прогнозируют сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будет тепло

В четверг в Украине в течение дня потеплеет до +4 – +9 градусов, а на юге даже до +13 градусов. Свежее будет в Сумской, Харьковской, Полтавской области. Там столбики термометров будут колебаться от +2 +5 градусов.

Ветер и осадки

Завтра порывы юго-западного ветра будут достигать 7-14 метров в секунду, а местами и 15-20 метров в секунду.

В ближайшие сутки мокрый снег будет переходить в дождь на западе и севере Украины.

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Погода в Украине на 2 декабря. Фото: Наталии Диденко

Мощные снегопады накрыли север Испании

Северную Испанию засыпало снегом. Больше всего от арктического шторма "Арвен" пострадали провинции Наварра, Кантабрия и Страна Басков. Там объявлен максимальный уровень погодной опасности.

Замело около 139 дорог. Водители не справляются с управлением. Видимость нулевая, в сугробах застревают грузовики и легковые автомобили. Их освобождают с помощью спецтехники. Кроме того, в некоторых районах пришлось даже остановить движение машин. Люди прятались от непогоды на заправках и сервисных центрах, некоторым пришлось провести там более 15 часов. Власти заявили, что на борьбу со снегом привлечено около 850 снегоочистителей.

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