Зимы ждать не пришлось: где в Украине уже пошел снег (фото) – обновляется

По состоянию на 19 ноября в нескольких регионах Украины выпал снег. Заснежило территории Сумской, Черниговской и Львовской областей, а также Карпаты.
Подробнее о том, где выпал снег – читайте далее в материале "Сегодня".
Сумская область
О зимней погоде сообщили жители населенных пунктов Шостка и Конотоп.
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Черниговская область
"В Семеновке 18 ноября вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок. Глядя на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко", — написали на странице "Родная Семеновка" в Facebook.
Львовская область
В пятницу, 19 ноября, в горах Львовской области выпал снег. На снимках видно, что заснежило территории горнолыжных курортов.
Заснежило горнолыжный курорт Плай, расположенный на высоте 600 м, а также снег выпал на горе Захар Беркут и Тростян.
Карпаты
Горнолыжные курорты в Карпатах также начало засыпать снегом.
Прогноз погоды в Украине
19 ноября в Украине будет идти мокрый снег и дождь. Кроме того, в стране буду ветрено.
Мокрый снег будет в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.
Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером. В Донецкой и Луганской областях осадков не будет. Ветер на западе и севере Украины завтра усилится. Ночь будет холодной. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 градусов.
Ранее мы писали:
- Какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.
В Сумской области из-за первого снега случилось масштабное ДТП (видео)