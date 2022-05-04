Значение победы Украины над российским империализмом и нацизмом обсудят на Киевском форуме по безопасности

Новая дискуссия состоится в День победы над нацизмом в 1945 году

Новая дискуссия КБФ состоится в День победы над нацизмом в 1945 году

8 мая 2022 года состоится новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности в рамках военного цикла "Борьба за Украину".

В День победы над нацизмом в 1945 году обсудят международное значение победы Украины над российским империализмом и нацизмом.

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Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", является ведущей международной платформой нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Участники дискуссии:

Посол Майкл Карпентер , постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

, постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тимоти Снайдер , писатель и историк, профессор Йельского университета, постоянный член Института гуманитарных наук в Вене.

, писатель и историк, профессор Йельского университета, постоянный член Института гуманитарных наук в Вене. Энн Эпплбаум , писательница и историк, лауреат Пулитцеровской премии 2004 года.

, писательница и историк, лауреат Пулитцеровской премии 2004 года. Карл Бильдт , премьер-министр Швеции в 1991-1994 годах, министр иностранных дел в 2006-2014 годах.

, премьер-министр Швеции в 1991-1994 годах, министр иностранных дел в 2006-2014 годах. Арсений Яценюк , премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, глава Киевского форума по безопасности.

, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, глава Киевского форума по безопасности. Данило Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Какие вопросы обсудят в дискуссии:

Что означает для мира борьба и победа Украины над агрессией России?

Способно ли человечество обуздать агрессию таких тираний, как режим Путина?

Как повлияет общая победа демократий мира на будущее международных отношений?

Трансляция состоится в 21:00-21:45 по Киеву на страницах КБФ и на нашем сайте

Цикл дискуссий "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель войны России против нашего государства.

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Участие в этих онлайн событиях приняли заместитель зосударственного секретаря США Виктория Нуланд, бывший командующий Вооруженными силами Соединенных Штатов генерал Дэвид Петреус, авторитетные американские дипломаты Дэниел Фрид и Майкл МакФол, немецкий политик Норберт Реттген, председатель Комитета Верховной Рады по интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, бывшая министр финансов Украины Наталья Яресько, бывший руководитель и реформатор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.