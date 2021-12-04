"Золотое" дерево, шляпа вместо звезды и игрушки-амулеты. ТОП-3 самых скандальных елок Украины

Николаевские власти потратили на елку слишком много денег из бюджета, а жителей столицы возмутила шляпа волшебника вместо звезды

Из-за новогодних елок украинцы не раз спорили в Сети / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине было несколько случаев, когда новогодняя елка уж очень не понравилась местным жителям. В прошлом году начался скандал из-за шляпы волшебника на главной елке страны, перед этим люди возмущались ценой и внешним видом праздничного дерева.

Сайт "Сегодня" собрал самые скандальные случаи.

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Шляпа волшебника

В прошлом году тематикой нового года в столице был сказочный лес. Компания Folk Ukraine, которая организовала новогодний праздник в городе, решила украсить верхушку праздничной елки яркой шляпой, а не звездой, как это всегда делали.

Многим жителям эта затея не понравилась, люди требовали вернуть назад звезду и заявляли, что шляпа на верхушке елки недопустима. Скандал закончился тем, что Folk Ukraine снял шляпу перед Рождеством и все-таки заменил ее на звезду. А головной убор начал "путешествовать" по городу в качестве украшения.

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Фото: Folk Ukraine

Елка с оберегами

Следующим объектом массовой критики в соцсетях в прошлом году стало новогоднее дерево в центре Черкасс. Там объектом обсуждения стало и само дерево, и его украшения.

Фото: News Cherkassy

Часть жителей заявляла, что дерево отвратительное: складки искусственной елки напоминают шторы, а украшения на ней якобы являются оберегами от коронавируса. Другие же наоборот – считали елку очень красивой. В результате в Сети началась целая дискуссия по этому поводу.

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Скриншот из соцсетей

Слишком дорогое дерево

Как выяснили в Центре журналистских расследований, в конце 2017 года власти Николаева умудрились потратить 9 млн грн на подготовку новогодних праздников, в том числе и на праздничную елку. Ее стоимость оказалась самой высокой в Украине.

Елка за почти 3 млн гривен. Фото svidok.info

Новая елка высотой 22 метра обошлась городу в 2,8 млн гривен. Однако потом выяснилось, что другие регионы потратили значительно меньше. Например, в столице елка была на 10 метров выше, но стоила на 100 тысяч меньше. В Виннице елку такого же размера – 22 м – купили за 1 млн, а в Полтаве – за 1,5 млн.