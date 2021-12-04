Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Верес - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Золотое" дерево, шляпа вместо звезды и игрушки-амулеты. ТОП-3 самых скандальных елок Украины

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
4 декабря, 17:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Николаевские власти потратили на елку слишком много денег из бюджета, а жителей столицы возмутила шляпа волшебника вместо звезды
Из-за новогодних елок украинцы не раз спорили в Сети
Из-за новогодних елок украинцы не раз спорили в Сети / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине было несколько случаев, когда новогодняя елка уж очень не понравилась местным жителям. В прошлом году начался скандал из-за шляпы волшебника на главной елке страны, перед этим люди возмущались ценой и внешним видом праздничного дерева.

Сайт "Сегодня" собрал самые скандальные случаи.

Реклама

Шляпа волшебника

В прошлом году тематикой нового года в столице был сказочный лес. Компания Folk Ukraine, которая организовала новогодний праздник в городе, решила украсить верхушку праздничной елки яркой шляпой, а не звездой, как это всегда делали.

Многим жителям эта затея не понравилась, люди требовали вернуть назад звезду и заявляли, что шляпа на верхушке елки недопустима. Скандал закончился тем, что Folk Ukraine снял шляпу перед Рождеством и все-таки заменил ее на звезду. А головной убор начал "путешествовать" по городу в качестве украшения.

Реклама

Фото: Folk Ukraine
Фото: Folk Ukraine

Елка с оберегами

Следующим объектом массовой критики в соцсетях в прошлом году стало новогоднее дерево в центре Черкасс. Там объектом обсуждения стало и само дерево, и его украшения.

Фото: News Cherkassy

Часть жителей заявляла, что дерево отвратительное: складки искусственной елки напоминают шторы, а украшения на ней якобы являются оберегами от коронавируса. Другие же наоборот – считали елку очень красивой. В результате в Сети началась целая дискуссия по этому поводу.

Реклама
Скриншот из соцсетей

Слишком дорогое дерево

Как выяснили в Центре журналистских расследований, в конце 2017 года власти Николаева умудрились потратить 9 млн грн на подготовку новогодних праздников, в том числе и на праздничную елку. Ее стоимость оказалась самой высокой в Украине.

Елка за почти 3 млн гривен. Фото svidok.info

Новая елка высотой 22 метра обошлась городу в 2,8 млн гривен. Однако потом выяснилось, что другие регионы потратили значительно меньше. Например, в столице елка была на 10 метров выше, но стоила на 100 тысяч меньше. В Виннице елку такого же размера – 22 м – купили за 1 млн, а в Полтаве – за 1,5 млн.

Сколько стоили елки в 2017 году. Данные Центра журналистских расследований

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

4 декабря 1991. Киев попал в кризисную ситуацию с продовольствием, особенно с продуктами животноводства – сливочное масло исчезло с прилавков

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

76 315

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять