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Зонтики вместо шашлыков. Украинцев на Пасху зальет дождями (карта)

1 мая, 21:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На длинные майские выходные лучше ничего не планировать – погода в этот день ничем не порадует

Пасхально-первомайские шашлыки (даже с соблюдением масочного режима) в Украине отменяются – погода хоть будет и теплой, но мокрой.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Теплее всего 2 мая ожидается в Запорожской и южных областях – ожидается практически летняя температура от 23 до 25 градусов по Цельсию. Ночью воздух остудится до 10-12 градусов.

В центральных, северных, восточных областях и на Хмельниччине будет незначительно прохладнее – от 21 до 24 по Цельсию днем. Ночью ожидается от 9 до 12 градусов.

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А вот жителям Запада прогрозируют от 19 до 22 градусов тепла днем и до 11 градусов ночью.

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При этом по всей стране ожидаются дожди, а в восточных и западных областях – еще и с грозами.

В Киеве обещают 22-24 градуса днем и 10-12 ночью. Погода обещает быть дождливой целый день с умеренным ветром.

Напомним, что синоптики предупредили украинцев о погодных качелях до 4 мая. Какая погода ожидается на майские праздники, читайте на сайте "Сегодня".

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Кроме того, мы узнали, что говорят в Укргидрометцентре о погоде на весь май.

Видео: Сегодня

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