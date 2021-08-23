Мишки и мартышки ждут. В Харькове после пяти лет реконструкции открыли зоопарк

Закончилась пятилетняя реконструкция Харьковского зоопарка. Вход открыт далеко не для всех

Все животные получили новые вольеры / Коллаж "Сегодня"

В Харькове показали, как теперь живут слон, жираф, обезьяны и другие животные в КП "Харьковский зоопарк", в котором завершилась реконструкция. А также рассказали, какие льготные категории смогут посетить зоопарк в сентябре.

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Об этом сообщает пресс-служба мэрии Харькова.

На реконструкцию ушло пять лет / Фото Анны Бровко

"То, что вы видите сегодня, это уникальный проект. То, что мы создали, никто до нас в Украине не осуществлял. Это один из лучших зоопарков в Европе: и по коллекции животных, и по условиям их пребывания, и по тому, с какой душой мы все это сделали", — рассказал руководитель Харькова Игорь Терехов.

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Согласно сообщению мэрии, зоопарку пришлось ограничить количество посетителей, которые могут попасть на его территорию. Это связано с рекомендациями зоологов, чтобы животные не подвергались стрессу из-за неожиданно вернувшегося большого количества гостей. Украинская ассоциация зоопарков и аквариумов рекомендует, чтобы зоопарк посещали не более 5 тысяч человек в день.

В вольерах воссоздан ландшафт природного места обитания животных / Фото Анны Бровко

Кого ждут в сентябре

Сейчас зоопарк работает в тестовом режиме. Принимают такие категории харьковчан:

детей из многодетных семей;

детей, оставшихся без опеки;

победителей специальных конкурсов.

Уже осенью посетить зоопарк бесплатно смогут другие жители города при наличии "Карточки харьковчанина". Гостям города придется купить билет.

Отдельные апартаменты для орангутанов / Фото Анны Бровко

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"Мы получим новых животных: белых медведей, пингвинов. Главное было создать условия для них — за этим Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов следит очень жестко", — рассказал руководитель Харькова.

По словам градоначальника, в течение двух лет будет завершено строительство Океанариума.

Зимой жирафу будет тепло и комфортно / Фото Анны Бровко

Напомним, что коллекцию этого зоопарка недавно пополнил попугай ара по кличке Джонни, который ранее принадлежал ныне покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу. В зоопарке отметили, что птица живет в дружной компании других ар, чувствует себя комфортно и проявляет дружелюбие.

Месяц назад в харьковском зоопарке из-за болезни суставов умерла слониха Тенди. Ей было 23 года, при этом эти млекопитающие в неволе доживают до 75-80 лет.