Скандал во Львове: горсовет выложил видео Украины без Крыма

Активисты объяснили, что видео делалось на общественных началах, а на карту "не обратили внимания"

На одном из официальных YouTube-каналов Львовского горсовета были выложены четыре ролика с картой Украины без Крыма.

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Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Видео изготовила общественная организация "Родители в действии", чтобы показать старшеклассникам работу мэрии, депутатов и чиновников. На 24-й секунде каждого из четырех роликов, опубликованных на официальном YouTube-канале отдела партнерства управления "Секретариат рады" Львовского горсовета, появлялась карта Украины без Крымского полуострова.

Скандальные видео опубликовали во вторник, 22 декабря, но уже на следующее утро их удалили. Как пояснила изданию экс-депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович, видео переделывают, поскольку сначала "не обратили внимания" на карту без Крыма.

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"Проект делали родители, пластуны на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными", – добавила Гвоздович.

Напомним, в учебнике по английскому языку для 7-го класса эстонских школ разместили карту Европы, где Крым показан частью территории Российской Федерации.

Мы также сообщали, что популярное британское издание The Economist через два месяца после видеоролика с картой Украины без оккупированного Крыма снова "подарило" его РФ.

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