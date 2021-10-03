Звездное ДТП в Киеве: Volkswagen с известным актером протаранил два автомобиля

Volkswagen не справился с управлением на дороге и задел автомобили Subaru и Mercedes

В Киеве в ДТП попал известный актер / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепровском районе Киева 3 октября случилось ДТП. На улице Никольско-Слободская Volkswagen задел автомобили Subaru и Mercedes на парковке.

Об этом сообщает общественная организация "Автопатруль Майдан" в Facebook.

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Одним из пассажиров Volkswagen оказался 46-летний актер Михаил Жонин. На месте работала Патрульная полиция Днепровского района.

Жонин снимается в украинских и российских проектах. Он сыграл в таких сериалах как "Пес", "По законам военного времени", "Офицерские жены", "Ведьма", "Последний янычар" и другие.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине

В Украине довольно часто происходят ДТП. Самые распространенные причины это:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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