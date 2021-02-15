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Звездопады, кольца Сатурна и "снежная Луна": что увидим на небе в этом году

15 февраля, 17:14

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Столкновений с кометами не предвидится, но и без комет будет на что посмотреть

Ровно 8 лет назад, 15 февраля 2013 года, на Челябинск упал метеорит, в результате чего порядка тысячи местных жителей получили травмы, пострадал ряд зданий и пропала мобильная связь. Такие "инопланетные" гости угрожают Земле куда чаще, чем нам бы этого хотелось – например, уже 21 марта в опасной близости от Земли пролетит самый большой астероид этого года, 231937 (2001 FO32) диаметром 1,7 км.

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Сайт "Сегодня" задался вопросом, чего еще ждать от космоса в ближайшее время и, к нашему огромному облегчению, выяснил, что ничего катастрофического. Зато можно будет полюбоваться редкими астрономическими явлениями – причем, в большинстве случаев, даже невооруженным глазом.

Увидеть планеты без телескопа

Первым покажется во всей своей красе Меркурий. 6 марта можно будет наблюдаться явление, которое астрономы называют "западной элонгацией" – Меркурий появится незадолго перед восходом Солнца и будет хорошо виден в восточной части неба.

2 августа подойдет на минимальное расстояние к Земле Сатурн, войдя в противостояние с Солнцем. В астрономии так называется расположение планет, при котором их центры оказываются точно на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и планетой. В данном случае, Сатурном, который благодаря противостоянию получает максимальную яркость, достаточную для наблюдения за газовым гигантом.

20 августа в противостояние с Солнцем войдет Юпитер, благодаря чему планету также можно будет наблюдать всю ночь.

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И целых четыре планеты одновременно будут видны невооруженным глазом 9-10 марта во время так называемого "четверного построения". Меркурий, Юпитер и Сатурн появятся на небосводе почти в одно время с Луной на юго-восточном участке неба примерно за полчаса до восхода. Меркурий, Юпитер и Сатурн выстроятся практически в одну линию, которая будет идти по диагонали вверх из точки в нижнем левом углу небосвода. Самая яркая планета – Юпитер, будет располагаться посредине.

Если у вас есть бинокль, астрономы обещают, что вы сможете разглядеть четыре самых ярких луны Юпитера, а с помощью телескопа можно будет увидеть кольца Сатурна. Жителям южного полушария повезет больше – они смогут наблюдать также и Венеру.

Затмения и суперлуния

Ближайшее полнолуние, которое выпадает на 27 февраля, называется "снежной Луной" из-за того, что спутник Земли становится визуально ближе и ярче. А еще в эту ночь, согласно поверьям, должен идти сильный снегопад.

Также в этом году нам предстоит увидеть три суперлуния. Благодаря тому, что Луна движется вокруг Земли по эллиптической орбите, время от времени полнолуние или новолуние совпадают с моментом максимально сближения спутника нашей планеты с Землей. Максимальное сближение и называется суперлунием, когда в небе мы можем видеть большой и яркий шар Луны.

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Первое такое небесное явление в этом году мы увидим 27 апреля. Луна окажется в точке, максимально ближайшей к Земле, в 07:33 по киевскому времени, а уже в 21:32 суперлуние можно будет наблюдать во всей красе.

Второе суперлуние – и самое крупное, когда шар Луны будет казаться максимально ярким и большим, выпадает на 26 мая. Дело в том, что явление совпадет с полным лунным затмением, которое продлится более трех часов (максимальная фаза оставит 19 минут). Самое интересное для наблюдателя начнется в 22:00.

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Наконец, последнее в этом году суперлуние ищите в небе 24 июня в 23:40.

Солнечное затмение

Солнечное затмение / Фото: Depositphotos

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Единственное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в этом году на территории Украины, выпадает на 10 июня. Но зато это будет кольцевое затмение (его еще называют "огненным кольцом"), когда Луна, Солнце и Земля выстраиваются таким образом, что лунный диск, не в состоянии закрыть все Солнце целиком, оставляет световое кольцо вокруг темного силуэта. Максимальная фаза "огненного" затмения наступит в 14:43 по киевскому времени. Правда, для наблюдения вам понадобятся специальные очки.

Загадываем желания под метеоритные потоки

В этом году из-за положений Луны мы не увидим — или увидим не во всем блеске, такие метеорные потоки, как Эта-Аквариды, пик которого приходится на 6-7 мая, Ориониды (пик "звездопада" — 21-22 октября), Тауриды (4-5 ноября) и Геминиды (13-14 декабря).

Зато Персеиды, которые образуются в момент прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Сфифта-Таттля, мы сможем наблюдать во всей красе. Пик потока приходится на 12-13 августа, активность потока составит 110 метеоров в час

Пик Драконидов астрономы обещают нам 7-8 октября. Этот метеорный поток получил свое название от созвездия Дракона, в котором находится радиант потока. (Радиантом называют ту область небесной сферы, которая кажется источником потока для наблюдателей с Земли.) Правда, активность Драконидов небольшая, примерно 10 метеоров в час.

Такой же небольшой поток (ожидается 5-10 метеоров в час) в этом году станет пиковым 21-22 декабря для Урсидов, образованных пылинками, которые оставила комета Туттля. Радиант потока ищите в созвездии Малой Медведицы.

Напомним, что 15 февраля космический зонд "Аль-Амаль" ("Надежда") первой миссии Объединенных Арабских Эмиратов на Марс, который менее недели назад успешно достиг Красной планеты, передал на Землю первое снятое им изображение. Вот оно:

"Передача первого изображения Марса с помощью зонда "Надежда" является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, участвующим в освоении космоса", – говорится в заявлении космической миссии ОАЭ.

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