10-летняя чемпионка мира играет на улице в шашки, чтобы помочь ВСУ

Чемпионка мира по шашкам собирает деньги для военных / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова придумала способ помочь Вооруженным силам Украины. Она предлагает на улице всем желающим сыграть с ней за благотворительный взнос, который она отправит военным. Об этом рассказал вице-президент Федерации шашек Киева Виктор Коваленко в Facebook.

Игрок может пожертвовать любую сумму, хоть одну гривню. Если он сможет победить или сыграть вничью, играет еще одну партию бесплатно. Такие условия привлекли многих желающих.

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"Приблизительно через час Лера сыграла 25-30 партий и все выиграла! Некоторые игроки приходили повторно, а один мальчик лет восьми сыграл 4 партии. Очень хотел выиграть, но против чемпионки у него не было шансов. Лера даже давала ему одну шашку форы. Многие подходили и клали деньги в коробочку просто так, не играя. Результат – 1200 грн! Валерия не собирается останавливаться на достигнутом", — написал он.

Коваленко отметил, что это вдохновляющий пример для тех, кто не знает, чем помочь Украине и ее армии победить в этой войне. Он советует заниматься любимым делом, потому что этим можно многое сделать.

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Помощь ВСУ от детей

Ранее мы рассказывали, что 14-летний юноша из Ивано-Франковска Владимир Романчук продал знаковую вещь, чтобы помочь армии. В 2019 году во время гостевого матча с Португалией футбольному фанату досталась футболка самого Криштиану Роналду с его автографом.

Владимир решил внести свой вклад в помощь ВСУ и выставил футболку на аукцион. В итоге лот ушел с молотка за 70 тысяч гривен, новым обладателем футболки стал житель США Руслан Карый.

Во время всеукраинского сбора на "Байрактары" в Луцке дети продавали черешню, а выручку отправляли пожертвованием на беспилотники. Этот факт до слез растрогал телеведущего Сергея Притулу, который проводил сбор вместе с блогером Игорем Лаченковым.